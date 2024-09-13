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Общество

Белозерцева, Шпигеля и Колоскова лишили наград Заксобра

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В пятницу, 13 сентября, депутаты регионального парламента лишили наград этого законодательного органа власти 3 человек: экс-губернатора Ивана Белозерцева, основателя группы компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и бывшего генерального директора компании «Фармация» Антона Колоскова.

Основанием для решения стало вступление обвинительного приговора суда в законную силу.

«Признаны утратившими силу распоряжения о награждении Белозерцева И. А. почетным знаком и почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области. Аннулированы награды регионального парламента Колоскову А. А. и Шпигелю Б. И.», - сообщили в Заксобре.

25 января 2024 года Измайловский районный суд вынес приговор бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и другим фигурантам уголовного дела. Экс-чиновника приговорили к 12 годам и штрафу в размере более 450 млн рублей, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения и аналогичному штрафу. Также Белозерцева лишили наград и орденов, ему запретили занимать государственные должности 10 лет. Антон Колосков получил 8,5 года изоляции от общества. Отбывать наказание все трое должны в колонии строгого режима.

Приговор вступил в силу 30 августа. 2 сентября действующий глава региона Олег Мельниченко подписал распоряжение о лишении Ивана Белозерцева ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и медали ордена «За заслуги перед Пензенской областью».

3 сентября депутаты Пензенской городской думы сняли с экс-губернатора звание почетного гражданина Пензы. Оно было присвоено Ивану Белозерцеву 31 августа 2018 года «за многолетнюю безупречную работу и выдающиеся заслуги перед городом Пензой и ее жителями».

В этот же день Бориса Шпигеля лишили почетного знака губернатора «Во славу земли Пензенской», ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и почетного звания «Заслуженный юрист Пензенской области».

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Источник — фото московских судов общей юрисдикции
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