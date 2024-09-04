Борис Шпигель попросил освободить его от наказания из-за болезни

04.09.2024 | 09:27

Основатель группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель, приговоренный к заключению, просит освободить его от отбывания срока.

Его заявление во вторник, 3 сентября, зарегистрировал Преображенский районный суд Москвы. «Об освобождении от наказания в связи с болезнью осужденного в соотв. со ст. 81 УК РФ (п. 6 ст. 397 УПК РФ)», - говорится в картотеке дел.

Дата судебного заседания пока не назначена.

Борис Шпигель был осужден за взятки в особо крупном размере (свыше 30 млн руб.) Ивану Белозерцеву в 2020 году, когда тот занимал пост губернатора Пензенской области. Наличные, подарки и услуги полагались за покровительство ГК «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медицинские учреждения области.

25 января Ивана Белозерцева приговорили к 12 годам лишения свободы, Бориса Шпигеля - к 11 годам заключения в колонии строгого режима. Обоим назначен штраф в размере свыше 450 млн рублей. 30 августа приговор вступил в силу.

3 сентября Бориса Шпигеля лишили почетного знака «Во славу земли Пензенской», ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени и почетного звания «Заслуженный юрист Пензенской области».

Во время следствия и рассмотрения уголовного дела Шпигель неоднократно жаловался на состояние здоровья. Так, 22 марта 2021 года во время судебного заседания его вынесли из здания суда на носилках и увезли на скорой помощи. В марте 2022-го у Бориса Шпигеля случился инфаркт на фоне коронавирусной инфекции.

Затем Шпигеля не доставляли в суд - заседания проходили в СИЗО. Во время одного из заседаний ему стало плохо, давление поднялось до 200, и он упал. Арестованному попытались оказать помощь на месте, но в итоге было принято решение об экстренной госпитализации.