Криминал

Адвокат Шпигеля о 20 млн: Это средства на строительство санатория

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Адвокат бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, объяснила его действия. Об этом сообщил «РБК» вечером во вторник, 23 марта.

«По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области, для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания», - цитирует «РБК» адвоката Викторию Бурковскую, которая защищает Шпигеля.

По данным «Интерфакса», всего расследуется три эпизода передачи взяток.

Следствие полагает, что в начале 2020 года Шпигель «лично передал в пользование Белозерцеву за покровительство автомобиль «Мерседес-Бенц» стоимостью более 5 млн руб., формально находящийся в пользовании «Биотэк» по договору лизинга».

«Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», - добавила Бурковская.

Пресловутые 20 млн, по версии следователей, были переданы губернатору летом 2020 года Шпигелем и его супругой через замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова.

«Третий эпизод связан с получением Белозерцевым в качестве взятки наручных часов Breguet стоимостью не менее 5,7 млн рублей. Взятку губернатору передала супруга Шпигеля Евгения через посредника Маркова», - уточнил «Интерфакс».

Белозерцев уже заявил, что, узнав стоимость часов, хотел вернуть их, но не успел из-за пандемии.

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Источник — фото ТАСС
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Гость||

Толково придумано.

Гость||

Какой добрый дядечка. Мож мне, сирому убогому рабочему завода пару лямов из целей меценатства загнал?

Гость||

Верим.ага

Гость||

А губернатор говорит другое. «Машина, о которой сообщали СМИ, находится в лизинге у компании Бориса Шпигеля и ни меня, ни членов моей семьи не возила. Часы действительно он мне прислал, но, когда стало известно, что они дорогие, я ему позвонил и сказал, что при встрече верну их ему, но он уехал на лечение в Израиль и сделать я этого не успел», - объяснил губернатор

Гость||

Че за цирк?

Гость||

На детектор лжи всю эту компанию, а заодно и все правительство Ивана.

Гость||

А что так можно было?

Гость||

Вот же дичь несут)))

Гость||

За дураков нас держит? Кто же ему поверит?

Гость||

По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области,

Ага и цирк так строят, губеру заносят мол будете зарплаты выдавать, закупать строй материал....., а то разворуют :)))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Белозерцев уже заявил, что, узнав стоимость часов, хотел вернуть их, но не успел
И положил в шкатулку к другим таким же часам.

Гость||

ЧТО- ТО МЫ НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ,ЧТО У НАС ТАКОЙ САНАТОРИЙ ДОЛЖНЫ ПОСТРОИТЬ.ОБЫЧНО БЕЛОЗЕРЦЕВ О ВСЕХ СВОИХ "ПРОЕКТАХ" ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВПЕРЕД РАПОРТУЕТ.ИЛИ ОТ ЩЕДРОТ СВОИХ ХОТЕЛ НАМ ПОДАРОК СДЕЛАТЬ.?СЮРПРИЗ УСТРОИТЬ?!АХ ТЫ БЛАГОДЕТЕЛЬ ТЫ НАШ ШПИГЕЛЬ-БЕЛОЗЕРЦЕВ.СМЕШНО И ГЛУПО

Гость||

Чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят.

Гость||

Тоесть, ты занёс бабла, потом тебя берут ты говоришь на санаторий подарил)

Гость||

А 500 лямов он якобы отыскал украденные деньги Инвест-гаранта, только вернуть не успел, пандемия все-таки. Но все для людей ведь делал.

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Имя: Гость
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