Адвокат Шпигеля о 20 млн: Это средства на строительство санатория

23.03.2021 | 20:12

Адвокат бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взятки губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, объяснила его действия. Об этом сообщил «РБК» вечером во вторник, 23 марта.

«По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области, для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания», - цитирует «РБК» адвоката Викторию Бурковскую, которая защищает Шпигеля.

По данным «Интерфакса», всего расследуется три эпизода передачи взяток.

Следствие полагает, что в начале 2020 года Шпигель «лично передал в пользование Белозерцеву за покровительство автомобиль «Мерседес-Бенц» стоимостью более 5 млн руб., формально находящийся в пользовании «Биотэк» по договору лизинга».

«Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», - добавила Бурковская.

Пресловутые 20 млн, по версии следователей, были переданы губернатору летом 2020 года Шпигелем и его супругой через замдиректора представительства Пензенской области при правительстве РФ Федора Федотова и водителя Геннадия Маркова.

«Третий эпизод связан с получением Белозерцевым в качестве взятки наручных часов Breguet стоимостью не менее 5,7 млн рублей. Взятку губернатору передала супруга Шпигеля Евгения через посредника Маркова», - уточнил «Интерфакс».

Белозерцев уже заявил, что, узнав стоимость часов, хотел вернуть их, но не успел из-за пандемии.