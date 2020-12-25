Глава района Пензенской области добровольно покидает пост

25.12.2020 | 11:05

Глава администрации Белинского района Николай Дружинин решил оставить свой пост досрочно. Информация появилась в Telegram-канале правительства Пензенской области в пятницу, 25 декабря.

«Депутаты собрания представителей приняли его отставку с 31 декабря 2020 года», - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что 66-летний Николай Дружинин, возглавлявший орган местного самоуправления с августа 2017 года, уходит по собственному желанию.

С первого дня 2021-го исполнять обязанности руководителя районной администрации будет Олеся Мягкова, которая ранее занимала должность его заместителя.