Глава района Пензенской области добровольно покидает пост

Глава администрации Белинского района Николай Дружинин решил оставить свой пост досрочно. Информация появилась в Telegram-канале правительства Пензенской области в пятницу, 25 декабря.
«Депутаты собрания представителей приняли его отставку с 31 декабря 2020 года», - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что 66-летний Николай Дружинин, возглавлявший орган местного самоуправления с августа 2017 года, уходит по собственному желанию.
С первого дня 2021-го исполнять обязанности руководителя районной администрации будет Олеся Мягкова, которая ранее занимала должность его заместителя.
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Вы кому сказки новогодние Расказавывайте... Ни кто, ни когда даже сраным веником, метлом не ввгонешь .. С такого места.. Накосячил, господин.. Вот так вот бывает., хреновый подарок.. Хорошо хотябы не задним числом