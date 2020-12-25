Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|14:47
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Политика

Глава района Пензенской области добровольно покидает пост

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Глава администрации Белинского района Николай Дружинин решил оставить свой пост досрочно. Информация появилась в Telegram-канале правительства Пензенской области в пятницу, 25 декабря.

«Депутаты собрания представителей приняли его отставку с 31 декабря 2020 года», - уточняется в сообщении.

Подчеркивается, что 66-летний Николай Дружинин, возглавлявший орган местного самоуправления с августа 2017 года, уходит по собственному желанию.

С первого дня 2021-го исполнять обязанности руководителя районной администрации будет Олеся Мягкова, которая ранее занимала должность его заместителя.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото belinskij.pnzreg.ru
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Гость||

Вы кому сказки новогодние Расказавывайте... Ни кто, ни когда даже сраным веником, метлом не ввгонешь .. С такого места.. Накосячил, господин.. Вот так вот бывает., хреновый подарок.. Хорошо хотябы не задним числом

Гость||

скатертью дорога

Гость||

В 65 лет уже пора было уйти на пенсию, а он целый год пересидел.

Гость||

Через каждые 5 лет нужно менять глав районов чтобы не засиживались и не обрастали коррупционными связями и схемами.

Гость||

Нормальный мужик был.......ещё неизвестно кого назначат

Гость||

Гость писал(a):

Нормальный мужик был
Почему был. И сейчас есть.

Гость||

Желание :))) стаких должностей сами не уходят.

Гость||

теперь Олеська-лохнеська будет, вот уж действительно"подарок" к новому году

Гость||

Так эту алесю вообще пара поганой метлой гнать с района она и так там уже наворотила а это вообще будет полная жопа.Куда белозерцев смотрит?

Гость||

Гость писал(a):

Куда белозерцев смотрит?
а потом себе в советники возьмет, как Чернышова

Гость||

Если бы слово "района" из заголовка выкинули, то был бы класс.

Гость||

Глава региона МЧС Козлов пост покинул. Следующий глава региона Баранов...

Гость||

Гость писал(a):

Глава региона МЧС Козлов пост покинул. Следующий глава региона Баранов...
Александр Козлов покинул пост главы Приамурья

Гость||

Гость писал(a):

Через каждые 5 лет нужно менять глав районов чтобы не засиживались и не обрастали коррупционными связями и схемами.
Ты ещё ляпни что президента нужно периодически менять))

Гость||

Гость писал(a):

Ты ещё ляпни что президента нужно периодически менять))
Хорошее редложение

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Имя: Гость
Комментарий:

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