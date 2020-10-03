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Политика

Анонсирована ротация глав районов Пензенской области

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В субботу, 3 октября, на пресс-конференции в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев анонсировал ротацию глав районных администраций Пензенской области.

Он напомнил о некоторых уже состоявшихся увольнениях и заметил, что работать на таких должностях должны люди с активной жизненной позицией.

Так, в августе после визита в Колышлейский район Белозерцев предложил покинуть пост главе местной администрации Александру Спирягину.

«Вы глава муниципального образования, вы отвечаете за развитие района. Вы отвечаете за благоустройство, и за баню, работа которой была приостановлена, и за дороги, которые не отремонтированы. Когда я приехал в детский садик, посмотрел: крыша течет, дети находятся в таких условиях - тоже недопустимо. Хотя у вас есть неплохие показатели по развитию района, это тоже отмечаю, но сегодня этого уже недостаточно. Вы на должности - 10 лет, за 10 лет немало вам удалось сделать, но я вижу, что сегодня настало время ротации. Поэтому я предлагаю вам написать заявление и перейти на другую работу», - высказался тогда губернатор.

В июле по собственному желанию уволился глава администрации Земетчинского района Юрий Щеглов. Его назначили на должность главы администрации Железнодорожного района Пензы.

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penzainform.ru||

В субботу, 3 октября, на пресс-конференции в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев анонсировал ротацию глав районных администраций Пензенской области.

Он напомнил о некоторых уже состоявшихся увольнениях и заметил, что работать на таких должностях должны люди с активной жизненной позицией.

Так, в августе после визита в Колышлейский район Белозерцев предложил покинуть пост главе местной администрации Александру Спирягину.

«Вы глава муниципального образования, вы отвечаете за развитие района. Вы отвечаете за благоустройство, и за баню, работа которой была приостановлена, и за дороги, которые не отремонтированы. Когда я приехал в детский садик, посмотрел: крыша течет, дети находятся в таких условиях - тоже недопустимо. Хотя у вас есть неплохие показатели по развитию района, это тоже отмечаю, но сегодня этого уже недостаточно. Вы на должности - 10 лет, за 10 лет немало вам удалось сделать, но я вижу, что сегодня настало время ротации. Поэтому я предлагаю вам написать заявление и перейти на другую работу», - высказался тогда губернатор.

В июле по собственному желанию уволился глава администрации Земетчинского района Юрий Щеглов. Его назначили на должность главы администрации Железнодорожного района Пензы.

ссылка на PenzaInform.ru

Гость||

Ротация-очень умное слово.Хи-хи.

Гость||

А вы ,друзья, как не садитесь ,всё в музыканты не годитесь

Гость||

Когда ротируют Пензенский район?

Гость||

Вспоминается старый анекдот. В нашем гарнизона смена белья, первая рота меняется со второй.

Гость||

Портрет главнокомандующего должен быть покрупнее и висеть повыше. Смахивает на неуважение и непочтение.

У руководства ЕР в Пензе всё отлично.

Гость||

Тонко подмечено.Почему вождь не повешен? На фото губернатор выше вождя.

Гость||

У глав района работодатель депутаты. Губернатор не имеет никакого отношения к отставке глав

Гость||

21 век, боженька в кабинете. Совсем из ума выжили.

Гость||

Глава Пензенского района в долгах посмотрите на сайте судебных приставов, как можно было назначать? В голове не укладывается, надо срочную чистку всех чинуш, засиделись, надо брать нормальных энергичных порядочных а не так, я его знаю и все! Так нельзя

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