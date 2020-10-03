Анонсирована ротация глав районов Пензенской области

03.10.2020 | 13:17

В субботу, 3 октября, на пресс-конференции в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев анонсировал ротацию глав районных администраций Пензенской области.

Он напомнил о некоторых уже состоявшихся увольнениях и заметил, что работать на таких должностях должны люди с активной жизненной позицией.

Так, в августе после визита в Колышлейский район Белозерцев предложил покинуть пост главе местной администрации Александру Спирягину.

«Вы глава муниципального образования, вы отвечаете за развитие района. Вы отвечаете за благоустройство, и за баню, работа которой была приостановлена, и за дороги, которые не отремонтированы. Когда я приехал в детский садик, посмотрел: крыша течет, дети находятся в таких условиях - тоже недопустимо. Хотя у вас есть неплохие показатели по развитию района, это тоже отмечаю, но сегодня этого уже недостаточно. Вы на должности - 10 лет, за 10 лет немало вам удалось сделать, но я вижу, что сегодня настало время ротации. Поэтому я предлагаю вам написать заявление и перейти на другую работу», - высказался тогда губернатор.

В июле по собственному желанию уволился глава администрации Земетчинского района Юрий Щеглов. Его назначили на должность главы администрации Железнодорожного района Пензы.