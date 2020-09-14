В Пензенской области подсчитано 57,8% голосов избирателей

14.09.2020 | 01:15

В Пензенской области подсчитано 57,8% голосов жителей региона, отданных на выборах губернатора за период с 11 по 13 сентября.

По данным на 01:07, транслирующимся на «России 24», по-прежнему лидирует кандидат Иван Белозерцев: за него проголосовал 81% избирателей.

Для сравнения: по информации регионального избиркома, опубликованной в 23:44, Иван Белозерцев («Единая Россия») набрал 82,83% (162 333 голосов), Олег Шаляпин (КПРФ) - 6,86% (13 441 голос), Александр Васильев (ЛДПР) - 4,37% (8 560 голосов), Анна Очкина («Справедливая Россия») - 3,68% (7 204 голоса), Петр Чугай (Партия пенсионеров) - 1,24% (2 438 голосов).

Что касается довыборов в Госдуму, то, по сообщению областного избиркома, размещенному в 23:43, Александра Самокутяева («Справедливая Россия») поддержали 31 482 человека, Александра Трутнева (КПРФ) - 3 423, Евгения Ворожцова (Партия пенсионеров) - 2 624, Вадима Сердовинцева (ЛДПР) - 2 250, Кирилла Метальникова («Гражданская платформа») - 1 324, Фатиму Хугаеву («Коммунисты России») - 1 321.