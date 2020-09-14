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Политика

Сергей Златогорский рассказал, как проголосовали кузнечане

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Утром в понедельник, 14 сентября, мэр Кузнецка Сергей Златогорский опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» данные о волеизъявлении горожан в дни голосования с 11 по 13 сентября.

В выборах губернатора Пензенской области приняло участие 33 180 кузнечан. 25 450 из них (более 76%) поддержали Ивана Белозерцева («Единая Россия»), 2 976 - Олега Шаляпина (КПРФ), 2 134 - Анну Очкину («Справедливая Россия»), 1 869 - Александра Васильева (ЛДПР), 751 - Петра Чугая (Партия пенсионеров).

В эти дни в Кузнецке также проводились дополнительные выборы депутатов местного собрания представителей седьмого созыва.

«По результатам голосования, в состав собрания представителей вошел депутат по избирательному округу № 16 Сергей Коннов. За него отдали свои голоса более 45% избирателей», - сообщил Сергей Златогорский.

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