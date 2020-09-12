В выборах депутата Госдумы приняли участие свыше 100 тысяч человек

В пятницу, 11 сентября, на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному Лермонтовскому избирательному округу № 147 приняли участие 104 957 избирателей.
Из них 60 379 человек сделали свой выбор в помещениях для голосования, сообщается на сайте избирательной комиссии Пензенской области.
Ранее сообщалось, что в этот день явка на выборы губернатора составила 22,85%.
Проголосовали 240 508 избирателей. Вне помещений изъявили свою волю 106 703 человек, в помещениях - 133 805.
В воскресенье, 13 сентября, в регионе пройдет единый день голосования - третий и последний. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. После этого начнется подсчет голосов.
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