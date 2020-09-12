В выборах депутата Госдумы приняли участие свыше 100 тысяч человек

12.09.2020 | 20:25

В пятницу, 11 сентября, на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному Лермонтовскому избирательному округу № 147 приняли участие 104 957 избирателей.

Из них 60 379 человек сделали свой выбор в помещениях для голосования, сообщается на сайте избирательной комиссии Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в этот день явка на выборы губернатора составила 22,85%.

Проголосовали 240 508 избирателей. Вне помещений изъявили свою волю 106 703 человек, в помещениях - 133 805.

В воскресенье, 13 сентября, в регионе пройдет единый день голосования - третий и последний. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00. После этого начнется подсчет голосов.