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Политика

В Пензенской области стала известна явка в первый день выборов

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В пятницу, 11 сентября, в Пензенской области явка в первый день выборов губернатора составила 22,85%. Проголосовали 240 508 избирателей.

Об этом порталу PenzaInform.ru сообщил заместитель председателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин.

Он уточнил: «Вне помещений изъявили свою волю 106 703 избирателей, в помещениях - 133 805 человек».

Жители региона избирают губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147 и депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

В области действуют 1 085 избирательных участков. Выборы продлятся три дня и закончится в единый день голосования 13 сентября.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 11 сентября, в Пензенской области явка в первый день выборов губернатора составила 22,85%. Проголосовали 240 508 избирателей.
За один день вбросили сразу 240 тысяч голосов.

Гость||

Бюджетников заставили видимо, как с голосованием по конституции.

Гость||

Почему учителя в школах и воспитатели в детских садах просят отчитываться им в личные сообщения, кто проголосовал из родителей! Это личное дело каждого, почему мы должны ставить кого-то в известность?

Гость||

Ещё 8 сентября в Заре прилюдно нынешний губер пообещал, что в следующем году он прибавит призовой фонд мероприятия! А выборы только 13-ого! Значит он знал, что остаётся? Или так уверен в себе?

Гость||

Что за издевательство над учителями ? Почему они должны уговаривать родителей идти голосовать , а потом отчитываться ?

Гость||

И естественно все голоса за едроссию?

Гость||

Безобразие!!! Нас учитель просит отчитаться, голосовали ли мы с женой и даже наши родители!!! У них соответственно тоже требуют отчёты!

Гость||

учителя сами поставили себя в такую позу

Гость||

Гость писал(a):

И естественно все голоса за едроссию?
Все голоса против собранные 11-12 будут аннулированы.Для этого и была придумана вся эта замута с трёхдневным голосованием.

Гость||

В дет садах тоже самое! Почему я, взрослый человек, должен кому-то отчитываться--проголосовал или нет, объяснять почему нет, слушать уговоры ( типа нам сверху велели, нас лишат премий, уволят, проголосуйте пожалуйста и т.д.). Что за дурдом???

Гость||

Гость писал(a):

Что за издевательство над учителями ? Почему они должны уговаривать родителей идти голосовать , а потом отчитываться ?
Сейчас учителей почти не осталось,одни подхолимы и поборщики.Прикол,что они эти выборы помогают фальсифицировать в рваных трусах.Им реально платят копейки,15-25 тысяч рублей.

Гость||

у меня дети и школьники, и в дет саду: и каждому классному руководителю и воспитателю я должна отписаться, проголосовала ли уже. Это что вообще такое устроили????

Имя: Гость
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