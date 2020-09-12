В Пензенской области стала известна явка в первый день выборов

12.09.2020 | 13:12

В пятницу, 11 сентября, в Пензенской области явка в первый день выборов губернатора составила 22,85%. Проголосовали 240 508 избирателей.

Об этом порталу PenzaInform.ru сообщил заместитель председателя областной избирательной комиссии Алексей Климухин.

Он уточнил: «Вне помещений изъявили свою волю 106 703 избирателей, в помещениях - 133 805 человек».

Жители региона избирают губернатора, депутата Государственной думы по Лермонтовскому одномандатному округу № 147 и депутатов муниципальных представительных органов в 19 районах.

В области действуют 1 085 избирательных участков. Выборы продлятся три дня и закончится в единый день голосования 13 сентября.