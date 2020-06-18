Пензенцам рассказали об особенностях двух избирательных кампаний

18.06.2020 | 13:41

Жителей Пензенской области ждет путь на избирательные участки. С 25 июня по 1 июля проводится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, а на 13 сентября назначены выборы губернатора. Об этом напомнил председатель региональной избирательной комиссии Александр Синюков в четверг, 18 июня.

Он рассказал, что в связи с пандемией коронавируса приняты изменения порядка голосования - об этом говорится в новых методических рекомендациях Роспотребнадзора и ЦИК.

«График работы участковых комиссий и время голосования - с 8:00 до 20:00 - будет совпадать в последний день - 1 июля. С 25 по 30 июня с целью разведения потоков и соблюдения социальной дистанции участковые комиссии также будут работать с 8:00 до 20:00, а вот график голосования будет другим - в помещении на участке с 9:00 до 15:00, с 16:00 до 20:00 на придомовых территориях в населенных пунктах, где нет участков», - пояснил Александр Синюков.

Этот график не распространяется на тех, кто голосует на дому: они смогут осуществить собственное волеизъявление в любое время.

В то же время территориальные и участковые комиссии вправе устанавливать другой график на свое усмотрение исходя из местных особенностей.

Председатель избиркома сообщил, что по состоянию на утро 18 июня насчитывается 8 232 человека, подавших заявление об откреплении от участков по месту регистрации, чтобы проголосовать в другом месте. Прием заявлений об откреплении заканчивается 21 июня в 14:00.

О голосовании на дому подали заявление более 1 000 человек.

«Для безопасности участников процесса в территориальные комиссии в полном объеме поставлены все средства индивидуальной защиты очень высокого качества и дезинфекционные средства. Сейчас они завозятся непосредственно на участки. Кроме того, идут поставки товаров второй очереди: сигнальных лент, одноразовых авторучек, мешков для мусора, моющих средств, бумаги, полотенец», - рассказал Александр Синюков.

Он также напомнил, что в бюллетене для голосования по поправкам в Конституцию РФ всего один вопрос, на который следует ответить «да» или «нет».

На участках будут присутствовать наблюдатели, которых выдвигают общественные организации, политические партии и сами граждане. Уже поступило 3 563 заявления от желающих контролировать процесс голосования. Кроме того, создается ситуационный центр, куда в режиме онлайн будет стекаться информация со всех участков. Запланирована работа 5 мобильных бригад из двух человек, которые смогут экстренно решать спорные вопросы на участках и помогать наблюдателям.

Также с 22 июня в Пензе и крупных городах области будут задействованы волонтеры. На улицах разместят стойки с информацией о поправках, и волонтерам предстоит разъяснять их всем желающим. Обучение прошли порядка 300 добровольцев, которые готовы работать на точках.

Что касается выборов губернатора, самовыдвиженцев закон не предусматривает: кандидатуры могут предлагать общественные объединения, в том числе политические партии. На данный момент три партии подали уведомления о том, что будут выдвигать свои кандидатуры на эту должность: ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Возрождение аграрной России».

К кандидатам предъявляется ряд требований. Комиссия проверяет их образование, место работы, счета, в том числе за границей, движимое и недвижимое имущество, гражданство. «Есть ограничения, всех будем проверять. И если обнаружим недостоверную информацию, будет решаться вопрос о снятии в добровольном или судебном порядке», - предупредил Синюков.

Выдвижение закончится в 18:00 19 июля, а регистрация кандидатов и сдача документов завершатся 29 июля в 18:00.

На выборах губернатора запланировано установить камеры видеонаблюдения на 499 участках. Из них 33 в территориальных избирательных комиссиях, 466 - в участковых. Кроме того, будут использоваться 107 КОИБов: 25 в Заречном и 82 в Пензе. 3 аппарата останутся в резерве.

Также 13 сентября по традиции организуют голосование на дому для тех, кто в силу уважительных причин не может прийти на участок.