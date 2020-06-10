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Политика

Назначен день выборов губернатора Пензенской области

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Выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобра на сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

«Предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», - говорится в проекте постановления.

Один из депутатов поинтересовался, как выборы будут сочетаться с эпидемией COVID-19.

«Что говорит по этому поводу Роспотребнадзор? Ситуация по коронавирусу достаточно тяжелая. Как в таких условиях будет проводиться избирательная кампания?» - задал он вопрос.

«Выборы будут 13 сентября. У нас есть время для решения задач по защите населения от коронавирусной инфекции», - ответил председатель Заксобра Валерий Лидин.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Ныне действующий губернатор Иван Белозерцев был назначен исполняющим обязанности своего предшественника Василия Бочкарева в мае 2015 года указом Президента РФ.

13 сентября того же года прошли выборы главы региона, на которых Белозерцев одержал безоговорочную победу и занял этот пост.

В мае 2020 года срок полномочий Ивана Белозерцева завершился. В телеграм-каналах высказываются противоречивые мнения о его политическом будущем. В частности, сообщается, что в ближайшее время состоится его разговор на эту тему с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Голосуем за Супикова. Крепкий хозяйственник . Сказал - сделал. Порядок будет!!!

Гость||

Еще раз "безоговорочно" победит, ВАМ же нравятся такие губернаторы, ни позиции ни авторитета, голосуйте, вероятно МЫ достойны таких, он проезжую часть дороги освободил?

Гость||

Лидина надоть. Сейчас нужен Брежнев.

Гость||

Я за того, кто больницу построит!

Гость||

Намёк понят, до сентября ничего не изменится. Опять в школу не пойдем, опять дома учиться будем.

Гость||

Гость писал(a):

Голосуем за Супикова
а почему новостя связанные с этой фамилией закрывают для обсуждения?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В мае 2020 года срок полномочий Ивана Белозерцева завершился.
и кто у нас теперь и.о.

Гость||

Супикова давайте!

Гость||

А куда документы нести желающим в кандидаты в губернаторы?

Гость||

Сейчас расслабились при и.а.все,а тот будет в ежовых рукавицах всех держать.

Гость||

Дайте нам новых кандидатов.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|10.06.2020 10:52|

Дайте нам новых кандидатов.

согласен.

Гость||

Гость писал(a):

Супикова давайте!

Кваску хлебни, остынь. И замолкни.

Гость||

Некого из тех кто есть ставить. Либо бывшие коммунисты, либо нынешние из 90-х. Так что без разницы, кто будет говорить вам: "Дорогие мои земляки!" В том числе некого и в президенты выбирать. С "Едим Россию" всё понятно, а остальные просто для формальности. Терпите, приспосабливайтесь или уезжайте, касается всех, кто не приближенный!

Гость||

Скачет мартышка по лесу и кричит: "Кризис, кризис!"

Подбегает к волку с этим криком, а волк в ответ: " Я как ел зайчатину, так и буду есть!"

Подбегает к лисе с криками о кризисе. а лиса ей в ответ: "Я как таскала кур из деревни, так и буду!"

Подбегает к медведю, а он ей в ответ: " Я как ел мёд с пасеки так и буду!"

Побегала мартышка по лесу, села, да призадумалась: "Похоже это только у меня у одной кризис, бегаю и ору с голым задом!"

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Имя: Гость
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