Назначен день выборов губернатора Пензенской области

Выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобра на сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.
«Предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», - говорится в проекте постановления.
Один из депутатов поинтересовался, как выборы будут сочетаться с эпидемией COVID-19.
«Что говорит по этому поводу Роспотребнадзор? Ситуация по коронавирусу достаточно тяжелая. Как в таких условиях будет проводиться избирательная кампания?» - задал он вопрос.
«Выборы будут 13 сентября. У нас есть время для решения задач по защите населения от коронавирусной инфекции», - ответил председатель Заксобра Валерий Лидин.
Депутаты поддержали законопроект единогласно.
Ныне действующий губернатор Иван Белозерцев был назначен исполняющим обязанности своего предшественника Василия Бочкарева в мае 2015 года указом Президента РФ.
13 сентября того же года прошли выборы главы региона, на которых Белозерцев одержал безоговорочную победу и занял этот пост.
В мае 2020 года срок полномочий Ивана Белозерцева завершился. В телеграм-каналах высказываются противоречивые мнения о его политическом будущем. В частности, сообщается, что в ближайшее время состоится его разговор на эту тему с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Голосуем за Супикова. Крепкий хозяйственник . Сказал - сделал. Порядок будет!!!