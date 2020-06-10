Назначен день выборов губернатора Пензенской области

10.06.2020 | 10:25

Выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования. Такое решение приняли депутаты регионального Заксобра на сессии, состоявшейся в среду, 10 июня.

«Предлагается назначить выборы губернатора Пензенской области на 13 сентября 2020 года», - говорится в проекте постановления.

Один из депутатов поинтересовался, как выборы будут сочетаться с эпидемией COVID-19.

«Что говорит по этому поводу Роспотребнадзор? Ситуация по коронавирусу достаточно тяжелая. Как в таких условиях будет проводиться избирательная кампания?» - задал он вопрос.

«Выборы будут 13 сентября. У нас есть время для решения задач по защите населения от коронавирусной инфекции», - ответил председатель Заксобра Валерий Лидин.

Депутаты поддержали законопроект единогласно.

Ныне действующий губернатор Иван Белозерцев был назначен исполняющим обязанности своего предшественника Василия Бочкарева в мае 2015 года указом Президента РФ.

13 сентября того же года прошли выборы главы региона, на которых Белозерцев одержал безоговорочную победу и занял этот пост.

В мае 2020 года срок полномочий Ивана Белозерцева завершился. В телеграм-каналах высказываются противоречивые мнения о его политическом будущем. В частности, сообщается, что в ближайшее время состоится его разговор на эту тему с Президентом РФ Владимиром Путиным.