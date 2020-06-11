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Политика

Путин одобрил участие Ивана Белозерцева в выборах губернатора

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В четверг, 11 июня, состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Руководитель региона проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в области, а также о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса.

В завершение доклада Иван Белозерцев напомнил, что 13 сентября 2020 года в регионе пройдут выборы губернатора, и попросил согласовать его кандидатуру для участия в голосовании.

«Конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок», - отметил Владимир Путин. Слова президента приводит телеканал «Россия-24».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок», - отметил Владимир Путин.
Эпохально.

Гость||

Бхахахаха!!! Ржу в голосину!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок», - отметил Владимир Путин
А вот жители Пензенской области так не считают.

Гость||

Гость писал(a):

хахахаха!!! Ржу в голосину!
Главное чтобы Америка и Запад не взяли телефоны.

Гость||

"Ярлык на княжение получен"-надо так понимать.

Гость||

его опустили если моральное право))))

Гость||

Гость писал(a):

А вот жители Пензенской области так не считают
Вы о себе во множественном числе?

Гость||

Хитрая формулировка, у вас есть моральное право претендовать на новый срок, но ... и вот это но .. звучит как, и не более того. Мол сумеете сами, ваше счастье, нет, придёт другой ..у нас длинная скамейка запасных, даже Роберто Карлос с Батистутой есть, вам ли с ними тягаться ..

Гость||

Поздравляем .

Гость||

"Конечно, у вас есть моральное право, предъявив результаты работы людям, которые живут в Пензенской области, претендовать на новый срок, на избрание в качестве главы Пензенской области", - сказал Путин Белозерцеву. Президент отметил, что нужно напрямую работать с людьми, показывать им то, что сделано, и объективно говорить о том, что сделать не удалось.

"Я желаю вам успехов. Всего хорошего", - сказал Путин

Гость||

иван Александрович, респект вам. Поздравляю

Гость||

так унизить на всю страну)))

Гость||

фсё.. расходимся. Жизни в губернии больше не будет.

Гость||

да ничего не сделано!

Гость||

Не фсёкай, ждём варяга из Рюриковичей ...

← Ctrl пред.
1234
след. Ctrl →
Имя: Гость
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