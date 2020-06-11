Путин одобрил участие Ивана Белозерцева в выборах губернатора

11.06.2020 | 15:17

В четверг, 11 июня, состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

Руководитель региона проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в области, а также о мерах, принимаемых для борьбы с распространением коронавируса.

В завершение доклада Иван Белозерцев напомнил, что 13 сентября 2020 года в регионе пройдут выборы губернатора, и попросил согласовать его кандидатуру для участия в голосовании.

«Конечно, у вас есть моральное право претендовать на новый срок», - отметил Владимир Путин. Слова президента приводит телеканал «Россия-24».