В Пензе депутат Заксобра получил за год почти полмиллиарда рублей

28.04.2020 | 13:34

Депутаты Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва отчитались о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

При этом у большинства из них (20 из 36) доходы возросли по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Самый большой доход в 2019-м получил Федор Тощев - 401 млн 952 тыс. 668 рублей. Это на 395 млн 264 тыс. 578 больше, чем в 2018-м (6 млн 688 тыс. 90). У него есть половина квартиры (72,8 кв. м), 46/100 доли в квартире (72,8 кв. м), автомобиль «УАЗ-Патриот» и мотоцикл Honda.

Олег Кочетков сообщил о доходе в размере 56 млн 201 тыс. 655 рублей (в 2018-м - 20 млн 658 тыс. 239). В его собственности четыре земельных участка (1 780, 906, 600 и 1 000 кв. м), жилой дом (61 кв. м), квартира (223,1), 1/4 доли в квартире (106,9 кв. м), 105/10 000 доли автостоянки (3 707,2 кв. м) и 21/1 000 доли автостоянки (3 707,2 кв. м). Владеет снегоболотоходом Can-Am Outlander Max XT 800-НО и прицепом к легковому автомобилю 829450.

Дмитрий Петров задекларировал сумму 29 млн 910 тыс. 980 рублей (23 млн 291 тыс. 292). У него в собственности 11 земельных участков (2 271, 20,024, 20 249, 26,061, 12,209, 1 296, 1 185, 1 139, 1 387, 1 127, 865 кв. м), два жилых дома (192,5 и 61,4 кв. м), квартира (59,7 кв. м), стоянка (1 903,4 кв. м), шесть нежилых помещений (243, 55, 49, 51, 45 и 84 кв. м) и два гаража (70 и 71 кв. м). Депутат владеет двумя автоприцепами «Трейлер-829450».

Доход Владимира Вдонина составил 29 млн 616 тыс. 150 рублей (10 млн 284 тыс. 400). У него есть два земельных участка (2 100 и 2 285 кв. м - 1/4 доли), жилой дом (336,4 кв. м) и 1/4 доли в другом доме (405,4 кв. м), 1/4 доли гаража (52,1 кв. м), гараж (22,3 кв. м) и два сарая по 23,3 кв. м. Также у Вдонина имеются Mercedes-Benz, Toyota Land Cruiser Prado и автоприцеп.

Людмила Глухова сообщила о доходе в размере 25 млн 138 тыс. 222 рубля (13 млн 291 тыс. 219). Она владеет земельным участком (1 136 кв. м) и 1/2 доли другого земельного участка (96 кв. м), жилым домом (160,8 кв. м), нежилым помещением (23,4 кв. м), магазином (47,1 кв. м) и двумя квартирами (73,6 и 71,5 кв. м), 2/75 доли нежилого здания (3 641,3 кв. м). Также у нее в распоряжении есть Toyota RAV4.

Ильдар Акчурин задекларировал доход в 23 млн 715 тыс. 826 рублей (16 млн 782 тыс. 71). Ему принадлежат пять земельных участков (10 615, 862, 2 872, 12 099 и 1 019 кв. м), жилой дом (626,3 кв. м), три нежилых здания (6 834,2; 581,5 и 658,5 кв. м), четыре стоянки (2 508; 2 586,4; 1 773; 224 кв. м). Он имеет три легковых автомобиля: «Лада-Веста», Porsche Cayenne S, Land Rover Range Rover, а также два автоприцепа.

Игорь Борисов отчитался о доходе в 21 млн 670 тыс. 303 рубля (17 млн 705 тыс. 242). Он владеет земельными участками (3 000, 2 031), тремя участками (2/5 доли, 5 088, 5 090 и 4 799 кв. м кв. м), участком (50/100 доли, 2 067 кв. м), двумя жилыми домами (123,1 и 102,1), половиной жилого дома (699,7 кв. м), 2/5 доли в жилом доме (180,9 кв. м), 2/5 доли в нежилых зданиях (23,1 и 79,8 кв. м). Машины нет.

Михаил Дралин сообщил о доходе в размере 16 млн 316 тыс. 566 рублей (6 млн 345 тыс. 469). У него есть два жилых дома, в которых он владеет 1 484/5 400 доли, и еще два жилых дома, в которых на него записано 217/5 400 доли. Общая площадь всех четырех строений 343 кв. м. Также он имеет автоприцеп МЗСА 832310, мотоцикл Yamaha FZ6-SS2 и снегоболотоход Polaris Ranger XP 800 EFI.

Николай Лукьянов задекларировал 15 млн 610 тыс. 258 рублей доходов (14 млн 370 тыс. 334). У него есть земельные участки (1 652; 575 000; 1 475; 117; 1 503,7; 38; 127 кв. м), еще на одном (1 721 кв. м) он владеет 27/100 доли, нежилое здание (998,3 кв. м, 46/100 доли площадью 804 кв. м), кафе (858,2 кв. м), нежилое помещение (1 647,5 кв. м). Также у него есть Mercedes-Benz S500 4MATIC.

Николай Макаров сообщил о доходе в 4 млн 852 тыс. 395 рублей (4 млн 268 тыс. 981). У него есть земельный участок (1 793 кв. м), жилой дом (529 кв. м) и 1/3 квартиры (122,1 кв. м). Также в его собственности находится Mercedes-Benz ML 350 BLUETEC 4M A.

Михаил Лисин получил 4 млн 805 тыс. 976 рублей (4 млн 180 тыс. 665). В его собственности есть три земельных участка (888, 580 и 20 кв. м), жилой дом (260,7 кв. м), жилое строение (20,9 кв. м) и три гаража (401,5; 58 и 17,8 кв. м).

Валерий Лидин указал в декларации сумму 4 млн 714 тыс. 575 рублей (4 млн 318 тыс. 404). У него есть земельные участки (491 и 26 кв. м), две квартиры (86 и 91,3 кв. м), садовый домик (20 кв. м), гараж (23,6 кв. м) и автомобиль Audi-Q7.

Виктор Кондрашин сообщил о доходе в 4 млн 16 тыс. 146 рублей (2 млн 749 тыс. 311). У него есть квартиры (53, 9 кв. м и 64 кв. м), а также Mitsubishi Outlander.

Сергей Егоров доложил о 3 млн 334 тыс. 108 рублях дохода (3 млн 173 тыс. 58). Он владеет земельными участками площадью 4 055 и 39 кв. м, а также половинами земельных участков (882 и 7 289 кв. м), жилым домом (328,9 кв. м), гаражом (20,9 кв. м), 1/2 доли в нежилом здании (236,5 кв. м) и автомобилем Toyota Land Cruiser Prado.

Александр Ломовцев задекларировал доход на сумму 1 млн 620 тыс. 637 рублей (1 млн 367 тыс. 430). У него есть земельный участок (1 485 кв. м), жилой дом (180,8 кв. м), две квартиры (56 и 29,3 кв. м) и гараж (21,5 кв. м). Также в его собственности находится UAZ Patriot и мотоцикл «Патрон» ХОБО 125.

Владимир Кириллов указал доход в размере 1 млн 284 тыс. 818 рублей (1 млн 81 тыс. 765). Он владеет земельным участком (1 381 кв. м.) и жилым домом (256,1 кв. м.).

Яна Куприна сообщил о 1 млн 167 тыс. 993 рубля дохода (963 тыс. 952). У нее есть квартира (60,4 кв. м).

Александр Васильев задекларировал доход на сумму 1 млн 142 тыс. 543 рубля (971 тыс. 514). В общей с супругой собственности у него квартира (40,5 кв. м), имеет автомобиль Audi Q7.

Доход Валерия Плахуты составил 1 млн 118 тыс. 549 рублей (963 тыс. 89). Собственности не имеет.

Вадим Боринштейн указал доход в размере 749 тыс. 858 рублей (643 тыс. 140). В его собственности находятся земельный участок (754 кв. м), 24/1 000 доли участка (2 172 кв. м), половина квартиры (142,5 кв. м), здание (45,1 кв. м). Автомобиля нет.

Самый низкий доход, как и в прошлом году, задекларировал Алексей Петров - 715 тыс. 372 рубля. Тем не менее это больше, чем за 2018-й (507 тыс. 675). У него есть квартиры (82,6 кв. м и 35,5 кв. м).