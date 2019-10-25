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Политика | Депутаты не смогли проголосовать за мэра Пензы на электронных устройствах

25.10.2019|12:08
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После рассмотрения концепций трех кандидатов на должность главы администрации, состоявшегося на сессии Пензенской гордумы в пятницу, 25 октября, вновь встал вопрос о том, как голосовать - в бумажном или электронном виде.

Депутаты-коммунисты настаивали на первом варианте, однако он не прошел: за него проголосовали 14 человек, против - 16, еще трое воздержались. Электронную систему выбрали 19 народных избранников, против нее высказались 14.

Чтобы голосование было тайным, представителей СМИ, вооруженных фотокамерами, попросили удалиться из-за спинок кресел депутатов.

«Голосование должно быть рейтинговым. Тот кандидат, который набрал большее количество голосов, признается победителем», - прозвучало разъяснение процедуры.

Затем разгорелся очередной спор: каким образом голосовать, если на одну должность претендуют четыре человека.

«Я прошу прощения, но я собираюсь голосовать за одного человека, а не за четырех. Если каждый так сделает, то каждый кандидат наберет определенное количество голосов. Тогда и определится победитель», - выступил представитель партии пенсионеров Петр Чугай.

«А что будет, если один депутат проголосует за нескольких человек? Результат окажется недействительным», - прогнозировал еще один народный избранник. Третий и вовсе заявил, что не доверяет электронной системе.

В итоге за Георгия Камнева в электронном виде проголосовали 14 человек, против - 16, 4 воздержались. Андрей Лузгин набрал 20 голосов в свою пользу , 13 - против, 1 воздержался.

Денису Леонтьеву предпочтение отдали 9 депутатов, 21 высказался против, 4 воздержались. За Ивана Кирюхина проголосовали 8, против - 21, воздержались - 5.

«Вношу решение: нарушена процедура голосования. Кто-то голосовал не за одного кандидата. Предлагаю перейти на систему голосования с помощью бюллетеней», - произнес Владимир Мутовкин. Коммунисты встретили его слова аплодисментами.

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Гость|25.10.2019 12:29|

Цирк какой-то

Гость|25.10.2019 12:31|

penzainform.ru писал(a):

Вношу решение: нарушена процедура голосования. Кто-то голосовал не за одного кандидата. Предлагаю перейти на систему голосования с помощью бюллетеней», - произнес Владимир Мутовкин. Коммунисты встретили его слова аплодисментами.
Реальная клоунада

Гость|25.10.2019 12:33|

Кому нужны эти новости кроме кормушечников? Да простому народу плевать, кто там изберётся. Очередные пустозвоны.

Гость|25.10.2019 12:34|

Мне не наплевать. Лузгин или Камнев, по-вашему, одно и то же??

Гость|25.10.2019 12:36|

Гость писал(a):

Кому нужны эти новости кроме кормушечников? Да простому народу плевать, кто там изберётся.
Не плевать,ОНИ захватили власть в 1998 году и продолжают дербанить область и доить простой народ.

Гость|25.10.2019 12:38|

Гость писал(a):

ОНИ захватили власть в 1998 году и продолжают дербанить область и доить простой народ.
ну так иди,наведи порядок.

Гость|25.10.2019 12:40|

рукожопые, капец просто

Гость|25.10.2019 12:44|

тупые, блин!

Гость|25.10.2019 12:44|

Вот и ещё один рабочий день прошёл.

Дмитрий Н. Мотовилов|25.10.2019 12:44|

Электронку сознательно саботировали. Испугались подделки.

Если так дубасят друг друга с самого первого дня, чего от них толкового ожидать городу в дальнейшем?

Гость|25.10.2019 12:52|

Лебедь, Рак и Щука...Мне только не понятен смысл данной победы коммунистов?

Гость|25.10.2019 12:54|

Гость писал(a):

Гость|25.10.2019 12:29|

Цирк какой-то

а кстати а когда в городишке цирк построят или достроят ну так на клоунов хочется посмотреть

Гость|25.10.2019 12:55|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Вношу решение: нарушена процедура голосования. Кто-то голосовал не за одного кандидата. Предлагаю перейти на систему голосования с помощью бюллетеней», - произнес Владимир Мутовкин. Коммунисты встретили его слова аплодисментами.
Реальная клоунада
А им нраицца

Имя: Гость
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