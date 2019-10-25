25.10.2019 | 12:08

После рассмотрения концепций трех кандидатов на должность главы администрации, состоявшегося на сессии Пензенской гордумы в пятницу, 25 октября, вновь встал вопрос о том, как голосовать - в бумажном или электронном виде.

Депутаты-коммунисты настаивали на первом варианте, однако он не прошел: за него проголосовали 14 человек, против - 16, еще трое воздержались. Электронную систему выбрали 19 народных избранников, против нее высказались 14.

Чтобы голосование было тайным, представителей СМИ, вооруженных фотокамерами, попросили удалиться из-за спинок кресел депутатов.

«Голосование должно быть рейтинговым. Тот кандидат, который набрал большее количество голосов, признается победителем», - прозвучало разъяснение процедуры.

Затем разгорелся очередной спор: каким образом голосовать, если на одну должность претендуют четыре человека.

«Я прошу прощения, но я собираюсь голосовать за одного человека, а не за четырех. Если каждый так сделает, то каждый кандидат наберет определенное количество голосов. Тогда и определится победитель», - выступил представитель партии пенсионеров Петр Чугай.

«А что будет, если один депутат проголосует за нескольких человек? Результат окажется недействительным», - прогнозировал еще один народный избранник. Третий и вовсе заявил, что не доверяет электронной системе.

В итоге за Георгия Камнева в электронном виде проголосовали 14 человек, против - 16, 4 воздержались. Андрей Лузгин набрал 20 голосов в свою пользу , 13 - против, 1 воздержался.

Денису Леонтьеву предпочтение отдали 9 депутатов, 21 высказался против, 4 воздержались. За Ивана Кирюхина проголосовали 8, против - 21, воздержались - 5.

«Вношу решение: нарушена процедура голосования. Кто-то голосовал не за одного кандидата. Предлагаю перейти на систему голосования с помощью бюллетеней», - произнес Владимир Мутовкин. Коммунисты встретили его слова аплодисментами.