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Политика | Соперником Сергея Златогорского была Любовь Пастушкова

18.10.2019|18:15
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Противостояние мужчины и женщины завершилось в пользу представителя сильного пола - так решило местное собрание представителей. Депутаты большинством голосов избрали мэром Кузнецка Сергея Златогорского.

Вторым претендентом на эту должность была Любовь Пастушкова, руководитель аппарата администрации города.

Оба кандидата представили свои программы социально-экономического развития города.

«Я знаю все проблемы города, которые касаются жителей, учреждений образования, жилищно-коммунального хозяйства (изношенность сетей). Поэтому, если меня назначат на должность главы администрации города, я буду работать на благо его развития», - озвучила свою позицию Любовь Пастушкова.

«Основных задач предстоящего периода две. Первая - решение вопроса по обеспечению города чистой водой. Я полагаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы в 2020 году этот вопрос закрыть окончательно. Вторая задача - выход на планомерную, уверенную работу нашего теплового хозяйства», - привел доводы Сергей Златогорский.

Он возглавляет городскую администрацию с 2012 года. До этого он занимал пост одного из заместителей председателя правительства Пензенской области.

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Гость|18.10.2019 18:42|

penzainform.ru писал(a):

Оба кандидата
Для кого лапша?

Гость|18.10.2019 19:05|

Для кузнечан, для кого ещё. Это называется «технический кандидат». Интересно, какие ей плюшки обещали за то, что она выставит свою кандидатуру? Не увольнять?

Гость|18.10.2019 19:40|

А каменка как проклятая....не успеет один глава прийти, так его уже меняют...человек только возникнет в проблемы и задачи, а уже не угоден....это вопрос нашему губернатору.....услышьте своих избирателей.......

Гость|18.10.2019 19:41|

Клоунада!

Имя: Гость
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