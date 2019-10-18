18.10.2019 | 18:15

Противостояние мужчины и женщины завершилось в пользу представителя сильного пола - так решило местное собрание представителей. Депутаты большинством голосов избрали мэром Кузнецка Сергея Златогорского.

Вторым претендентом на эту должность была Любовь Пастушкова, руководитель аппарата администрации города.

Оба кандидата представили свои программы социально-экономического развития города.

«Я знаю все проблемы города, которые касаются жителей, учреждений образования, жилищно-коммунального хозяйства (изношенность сетей). Поэтому, если меня назначат на должность главы администрации города, я буду работать на благо его развития», - озвучила свою позицию Любовь Пастушкова.

«Основных задач предстоящего периода две. Первая - решение вопроса по обеспечению города чистой водой. Я полагаю, что у нас есть все предпосылки, чтобы в 2020 году этот вопрос закрыть окончательно. Вторая задача - выход на планомерную, уверенную работу нашего теплового хозяйства», - привел доводы Сергей Златогорский.

Он возглавляет городскую администрацию с 2012 года. До этого он занимал пост одного из заместителей председателя правительства Пензенской области.