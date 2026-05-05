Житель Спасска ударил по лицу женщину, испугавшуюся его собаки

42-летний житель Спасска заплатит за то, что ударил кулаком в лицо женщину, испугавшуюся его собаки.

Инцидент произошел вечером 1 марта 2026 года. Версии событий у агрессора и жертвы не совпали.

Мужчина не признал вину, сообщили в Спасском районном суде. По словам горожанина, узнав, что его собака убежала на улицу и напугала потерпевшую, он попытался поговорить с последней. Та в ответ стала нецензурно выражаться, бросаться с кулаками, пнула его по ноге, а потом поскользнулась, упала и закричала, что ее ударили.

Потерпевшая рассказала другое: от нападающей собаки она укрылась на крыльце ближайшего дома, позже туда подошел владелец пса. Женщина попросила его уйти и попыталась закрыть перед ним дверь. Тогда мужчина неожиданно ударил ее кулаком в перчатке по лицу. Горожанка упала, у нее отекла и покраснела левая сторона лица.

Суд, выслушав версии, изучил материалы дела и допросил свидетелей. В результате мужчину признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 7 000 рублей.