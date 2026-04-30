В Никольске восстановили напор воды после жалобы в прокуратуру

Жители Никольска пожаловались в прокуратуру на плохой напор воды в их домах. Надзорный орган начал проверку.

Она показала, что в 20 домах на улице Зеленой давление в системе было ниже нормы потому, что ресурсники должным образом не контролировали уровень воды в одном из источников водоснабжения.

Кроме того, не использовались дополнительные мощности артезианской скважины.

Руководителя ресурсоснабжающей организации привлекли к административной ответственности. Ему назначили штраф 5 000 рублей и внесли представление.

«По результатам прокурорского вмешательства введена в работу дополнительная скважина, осуществлено углубление насосного оборудования на основной артезианской скважине до уровня водоносного горизонта, проведена продувка (промывка) централизованных сетей водоснабжения», - сообщили в областной прокуратуре.

Сейчас давление в системе пришло в норму. Никольчанам сделали перерасчет за коммунальную услугу - им вернут 14,7 тыс. рублей.