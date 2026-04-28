В Пензе ветром сдуло остановку «Улица Токарная»

Во вторник, 28 апреля, порывы сильного ветра снесли павильон на остановке «Улица Токарная» в Терновке (по направлению в центр). Конструкция упала на газон.

Кадры последствий ЧП опубликовали в Сети.

«Хорошо, никого не задело», «Эти остановки на смех ставили», «Ужасно. Зато снесли все крепкие остановочные павильоны», - написали пензенцы в комментариях.

В апреле 2023-го из-за сильного ветра снесло павильон «Улица Токарная» на противоположной стороне - по направлению из центра.

Его восстановления пензенцы дождались только спустя полгода после инцидента, в октябре, и раскритиковали новинку.

«Смотрит в другую сторону. Позор! Павильон типовой, но как смотреть транспорт, который подъезжает на остановку? Видишь транспорт, уезжающий с остановки», - пожаловалась горожанка.

