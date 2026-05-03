Врач напомнила правила безопасности при выезде на шашлыки

Обилие горячего жирного мяса в сочетании алкоголя во время праздников может привести на операционный стол. Об этом предупредила в диалоге с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова.

Шашлык, особенно из свинины или баранины, тяжел для пищеварения сам по себе и требует активной ферментации. Но спиртное вносит дисбаланс в отлаженный природой процесс.

Печень в первую очередь обрабатывает яд, то есть алкоголь, а жир из мяса временно «игнорирует». Из-за этого он либо откладывается на самом органе, либо остается в крови.

У поджелудочной железы спиртное ломает стандартную схему выработки ферментов, и они начинают обрабатывать не пищу, а живую ткань. Это прямой путь к панкреонекрозу - состоянию, при котором необходимо быстрое хирургическое вмешательство.

Не меньше страдает и желудок: на слизистой остаются ожоги от крепких напитков, скорость транспорта содержимого падает. Мясо оседает комом, в нем идет брожение, чреватое изжогой и риском заброса кислоты в пищевод.

Минимизировать вред можно, если помнить некоторые правила:

- делать маринад с чем-нибудь кислым: киви, лимоном, гранатовым соком или кефиром;

- пить качественное сухое красное вино (если совсем обойтись без спиртного не получится);

- есть много свежей зелени (петрушка, кинза, базилик) и овощей;

- распределить нагрузку. Принять алкоголь на голодный желудок и сразу заесть шашлыком - самый опасный вариант.

Если угощение максимально растянуть по времени и пить чистую воду, риск проблем дополнительно снижается.