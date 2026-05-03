Врач напомнила правила безопасности при выезде на шашлыки

Из жизни

Врач напомнила правила безопасности при выезде на шашлыки
Печать
Max

Обилие горячего жирного мяса в сочетании алкоголя во время праздников может привести на операционный стол. Об этом предупредила в диалоге с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Екатерина Миронова.

Шашлык, особенно из свинины или баранины, тяжел для пищеварения сам по себе и требует активной ферментации. Но спиртное вносит дисбаланс в отлаженный природой процесс.

Печень в первую очередь обрабатывает яд, то есть алкоголь, а жир из мяса временно «игнорирует». Из-за этого он либо откладывается на самом органе, либо остается в крови.

У поджелудочной железы спиртное ломает стандартную схему выработки ферментов, и они начинают обрабатывать не пищу, а живую ткань. Это прямой путь к панкреонекрозу - состоянию, при котором необходимо быстрое хирургическое вмешательство.

Не меньше страдает и желудок: на слизистой остаются ожоги от крепких напитков, скорость транспорта содержимого падает. Мясо оседает комом, в нем идет брожение, чреватое изжогой и риском заброса кислоты в пищевод.

Минимизировать вред можно, если помнить некоторые правила:

- делать маринад с чем-нибудь кислым: киви, лимоном, гранатовым соком или кефиром;

- пить качественное сухое красное вино (если совсем обойтись без спиртного не получится);

- есть много свежей зелени (петрушка, кинза, базилик) и овощей;

- распределить нагрузку. Принять алкоголь на голодный желудок и сразу заесть шашлыком - самый опасный вариант.

Если угощение максимально растянуть по времени и пить чистую воду, риск проблем дополнительно снижается.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
продукт эксперт риск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!