В селе Грабово жителей 800 домов оставили без воды на 2 дня
В селе Грабово Бессоновского района более 800 домов остались без воды из-за поломки глубинного насоса на артезианской скважине.

ЧП случилось 9 марта этого года.

Как выяснили сотрудники прокуратуры, МКП «Грабовское ЖКХ», которое оказывает услуги по водоснабжению, вернуло жителям ресурс лишь спустя двое суток. Это нарушение сроков, установленных законом.

«Прокурором района в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами лицом, осуществляющим поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг)», - сообщили в областной прокуратуре.

Должностному лицу вынесли предупреждение.

Жителям села произвели перерасчет платы за коммунальную услугу.

