На Западной Поляне инсталляции к 9 Мая установили среди грязи

На Западной Поляне инсталляции к 9 Мая установили среди грязи
У памятника героям блокадного Ленинграда на Западной Поляне в Пензе праздничные инсталляции в виде звезд, посвященные 9 Мая, установили среди грязи, на разбитом газоне. Никто заранее не позаботился о восстановлении территории, возмутился горожанин.

«Слова об исторической памяти на самом деле пустышки?» - спросил он на странице губернатора во «ВКонтакте».

Газон сильно пострадал из-за ремонта сетей на этом участке осенью прошлого года. На месте травы остались следы от колес спецтехники и грязь.

На обращение мужчины ответил представитель городского управления ЖКХ.

«Да, действительно, на территории у памятника повредили газон. К сожалению, сейчас погодные условия не позволяют его восстановить. Специалисты начнут работы, как только установится подходящая погода», - пояснил он.

На этой рабочей неделе, последней перед праздниками, синоптики обещают осадки и порывистый ветер.

