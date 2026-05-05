В Спасском районе ребенку с диабетом не выдавали медизделия

В Спасском районе страдающий сахарным диабетом ребенок- инвалид не получал полагающиеся по закону медизделия. Ситуацию удалось переломить после вмешательства прокуратуры.

9-летний мальчик с 2019 года состоит на учете у педиатра и эндокринолога в Нижнеломовской центральной районной больнице и с 2021-го носит инсулиновую помпу.

С начала 2026 года он ни разу не получил положенные по закону резервуары к ней и инфузионные наборы Quick-set 6 мм/60 см. Матери приходилось покупать все за свой счет.

Прокурор обратился в суд с иском против лечебного учреждения и регионального минздрава, требуя устранить нарушения.

29 апреля иск удовлетворили. Больницу обязали своевременно оформлять рецепты, ведомство - организовать обеспечение ребенка.

«Также с Министерства здравоохранения Пензенской области в пользу несовершеннолетнего взысканы расходы на приобретение расходных материалов в размере 5 855 рублей и компенсация морального вреда в размере 2 000 рублей», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Исполнение решения находится на контроле областной прокуратуры.