Даже природа против: пензенцы раскритиковали рынок на Московской

Во вторник, 28 апреля, в Пензе из-за сильного ветра улетели на газон палатки, установленные на улице Московской в районе фонтана. В них торгуют продуктами и одеждой.

Синоптики предупреждали, что порывы ветра 28 апреля могут достигать 15-20 м/с. В регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности (потенциальная угроза).

Горожане в комментариях к посту в Telegram об улетевших палатках не столько удивились произошедшему, сколько негативно оценили идею разместить торговый ряд на пешеходной улице.

«О, снесло этот позор с главной улицы города, как там вообще эти палатки появились и кто разрешил?», «Тоже считаю: эти палатки там не к месту», «Даже природа против этого позорища», «Ну и прально, что сдувает. Этого рынка там быть не должно», «Такая антисанитария в центре города», «Это [торговля] просто вызывает отвращение у проходящих мимо людей своим видом и тем, что стало меньше места на пешеходной зоне», - высказались пензенцы.

Ранее стало известно, что в Терновке ветром сдуло остановочный павильон «Улица Токарная» (в сторону центра).