В Бессоновском районе спасли краснокнижную птицу

В Бессоновском районе неравнодушные местные жители спасли чомгу. Вид занесен в Красную книгу Пензенской области как требующий особого внимания к состоянию численности.

«Гуляли с девушкой возле реки Вяди. Заметили на плитах сидящую птицу. Как оказалось, птица запуталась в рыболовной сети: крылья, клюв, лапы, шея. Сама бы она не распуталась», - рассказал подписчик группы «ЧП Пенза».

Чомгу осторожно высвободили из ловушки. По словам молодого человека, она обессилела и поэтому не сопротивлялась.

«Думаю, пора что-то делать с браконьерами в нашем регионе. Страдают невинные животные!» - заключил парень.

Он выразил благодарность рыбакам, которые помогли разрезать сети.

Чомга в России признана птицей 2026 года. Выбор обусловлен необходимостью защиты водно-болотных угодий и привлечением внимания к уязвимости вида. Проблема обрела особую остроту после массовой гибели особей при разливах мазута.