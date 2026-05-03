В Бессоновском районе спасли краснокнижную птицу

Из жизни

В Бессоновском районе спасли краснокнижную птицу
Печать
Max

В Бессоновском районе неравнодушные местные жители спасли чомгу. Вид занесен в Красную книгу Пензенской области как требующий особого внимания к состоянию численности.

«Гуляли с девушкой возле реки Вяди. Заметили на плитах сидящую птицу. Как оказалось, птица запуталась в рыболовной сети: крылья, клюв, лапы, шея. Сама бы она не распуталась», - рассказал подписчик группы «ЧП Пенза».

Чомгу осторожно высвободили из ловушки. По словам молодого человека, она обессилела и поэтому не сопротивлялась.

«Думаю, пора что-то делать с браконьерами в нашем регионе. Страдают невинные животные!» - заключил парень.

В Бессоновском районе спасли краснокнижную птицу

Он выразил благодарность рыбакам, которые помогли разрезать сети.

Чомга в России признана птицей 2026 года. Выбор обусловлен необходимостью защиты водно-болотных угодий и привлечением внимания к уязвимости вида. Проблема обрела особую остроту после массовой гибели особей при разливах мазута.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
животное птица помощь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!