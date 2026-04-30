В Каменском районе женщине трижды несправедливо отказали в пособии

Из жизни

В Каменском районе местной жительнице только после вмешательства прокуратуры назначили ежемесячное пособие на двоих детей.

В декабре 2025 года и в январе 2026-го женщина трижды подавала в региональное отделение СФР заявление на предоставление ей мер соцподдержки, однако каждый раз получала отказ.

Специалисты ссылались на недостоверность сведений о доходах семьи. При этом данные не перепроверялись в порядке межведомственного взаимодействия.

Тогда женщина обратилась за помощью в прокуратуру. При изучении материалов достоверность сведений нашла подтверждение.

Руководителю уполномоченного органа внесли представление, после чего женщине назначили пособие. Средства за период с января она уже получила, уточнили в областной прокуратуре.

