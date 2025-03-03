У земетчинца, любившего опасную езду, арестовали айфон

03.03.2025 | 19:34

Жителя Земетчина заставили уплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, арестовав дорогой мобильный телефон.

Мужчина любил рисковать на дороге: игнорировал сигналы светофора, требования знаков. В итоге сумма штрафов от ГАИ превысила 50 000 рублей.

Уплачивать их автомобилист не хотел. В отношении мужчины возбудили исполнительное производство.

За неуплату штрафа в срок судебный пристав составил на земетчинца административный протокол. Нарушителю назначили 40 часов общественных работ.

«Но этого оказалось недостаточно. Тогда судебный пристав-исполнитель наложил арест на его имущество, в частности на дорогой смартфон марки iPhone», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе УФССП по области.

Страх лишиться сотового подействовал на мужчину. Уже через сутки он погасил всю задолженность.