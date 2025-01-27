Горку у новой школы на ГПЗ сделают безопасной

27.01.2025 | 15:29

Пензенец Александр Ф. обратил внимание, что горка на территории новой школы № 80 в микрорайоне ГПЗ-24 представляет опасность для детей.

Об этом он написал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Горка, установленная на территории, не имеет защитного люка, препятствующего попаданию на наружную часть и, с большей вероятностью, падению с высоты», - отметил пензенец.

К сообщению он прикрепил фото, иллюстрирующие, как ребенок через отверстие над трубой-спуском вылез наружу и оседлал конструкцию.

На обращение мужчины отреагировал представитель городского управления образования. «Данный игровой элемент выполнен по стандартам, окошко предусмотрено для лучшей видимости и для захвата руками при попадании в тоннель горки», - пояснили пензенцу.

Представитель управления добавил, что в понедельник, 27 января, специалисты выехали в школу, чтобы осмотреть горку. «Принято решение о частичном закрытии иллюминатора в целях предотвращения попадания детей на внешнюю часть горки и травматизма. Работы будут выполнены в течение дня», - сообщил он.

Школу № 80, получившую имя бывшего губернатора Василия Бочкарева, открыли в сентябре 2024 года. Она рассчитана на 1 100 мест.