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Из жизни

Горку у новой школы на ГПЗ сделают безопасной

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Пензенец Александр Ф. обратил внимание, что горка на территории новой школы № 80 в микрорайоне ГПЗ-24 представляет опасность для детей.

Об этом он написал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». «Горка, установленная на территории, не имеет защитного люка, препятствующего попаданию на наружную часть и, с большей вероятностью, падению с высоты», - отметил пензенец.

К сообщению он прикрепил фото, иллюстрирующие, как ребенок через отверстие над трубой-спуском вылез наружу и оседлал конструкцию.

Горку у новой школы на ГПЗ сделают безопасной

На обращение мужчины отреагировал представитель городского управления образования. «Данный игровой элемент выполнен по стандартам, окошко предусмотрено для лучшей видимости и для захвата руками при попадании в тоннель горки», - пояснили пензенцу.

Представитель управления добавил, что в понедельник, 27 января, специалисты выехали в школу, чтобы осмотреть горку. «Принято решение о частичном закрытии иллюминатора в целях предотвращения попадания детей на внешнюю часть горки и травматизма. Работы будут выполнены в течение дня», - сообщил он.

Школу № 80, получившую имя бывшего губернатора Василия Бочкарева, открыли в сентябре 2024 года. Она рассчитана на 1 100 мест.

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Источник — фото Александра Фирсова
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