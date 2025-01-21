Собравшиеся на Московской подростки провели вечер в полиции

21.01.2025 | 17:36

Вечером в понедельник, 20 января, внимание полиции привлекла собравшаяся в центре Пензы группа подростков. Им предложили проехать в отдел. Инцидент не остался незамеченным и вызвал бурное обсуждение в одном из крупных местных сообществ во «ВКонтакте».

Автор поста сообщил, что «несовершеннолетних детей задержали на улице Московской, которые просто шли домой, привезли в отдел на ул. Некрасова». В качестве причины действий полицейских он указал подозрение на массовую драку. «С ребят взяли объяснение, что они просто гуляли по ул. Московской. Полиция нас бережет», - с иронией добавил автор.

Аналогичное сообщение поступило от читателя в редакцию PenzaInform.ru: «Вчера (20 января. - Прим. ред.) в центре Пензы повязали 70 подростков и отправили в участок. На данный момент многих школьников допрашивают, говорят, что их поставят на учет».

Причастные к истории горожане пожаловались, что не получили внятного ответа на вопрос, за что задержаны подростки. Однако сочувствующих комментариев от пензенцев они практически не получили.

«Да вот прям взяли и забрали? Они, бедные, шли, сахарную вату ели, о высоком говорили, да?) Вас же рядом не было, а «детишки» своим родителям что угодно скажут. Лбы сидят под 1,8 м (к посту были приложены фотографии. - Прим. ред.), «дети», блин», «Я бы половину Московской так в клетку бы посадил для профилактики, чтоб увидели ответственность за нарушение закона. Вы видели, как школота себя в центре ведет? Съездите в субботу и воскресенье примерно в 5 вечера к «Пассажу», «Империи» или «Вышке». Я за то, чтоб полиция постоянно патрулировала улицы», «То на площади Ленина поножовщину устроят, то к прохожим пристают. Ходить страшно. Слава Богу, что есть полиция», «Просто так сотрудники полиции никого сейчас не забирают, не то время. Следите за воспитанием своих детей лучше, воспитывайте правильно - и привода в ОВД не будет», - поделились мнениями горожане.

Портал PenzaInform.ru обратился за комментарием по поводу инцидента в областное УМВД России.

В пресс-службе пояснили: «20 января в дежурную часть отдела полиции № 1 по г. Пензе поступило сообщение, что неустановленная группа лиц намерена причинить телесные повреждения несовершеннолетним жителям Пензы. По указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. Прибыв на место, полицейские обнаружили группу молодых людей в количестве 18 человек в возрасте от 16 до 19 лет, причисляющих себя к неформальным сообществам, из которых только двое являются совершеннолетними. У одного из них сотрудники полиции изъяли нож».

Молодым людям предложили проехать в отдел для выяснения всех обстоятельств. Там с ними провели профилактическую беседу: инспекторы по делам несовершеннолетних в присутствии законных представителей предостерегли их от вовлечения в деструктивную, в том числе экстремистскую и террористическую деятельность.

Подросткам рассказали о возможной уголовной и административной ответственности за нанесение телесных повреждений, массовые драки и нарушение общественного порядка, а затем отпустили их домой.