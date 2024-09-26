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Из жизни

Горводоканал: В Пензе 2 дома без воды из-за управляющей компании

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В адрес Горводоканала поступают обращения от жителей домов № 30 на улице Кирова и № 2 на улице Кураева об отсутствии водоснабжения в течение 10 дней. Во избежание искажения информации предприятие решило прояснить ситуацию.

При обследовании было установлено: повреждение произошло на внутридомовых сетях в подвале дома на Кирова, 30, что является зоной ответственности управляющей компании МУП «Жилье-16». Представителей организации уведомили о необходимости проведения ремонтных работ, но вода в квартирах жителей до сих пор отсутствует. Со своей стороны Горводоканал начиная с 20 сентября ежедневно осуществляет подвоз технической воды на Кирова, 30.

«РКС-Пенза» еще раз обращает внимание, что предприятие обслуживает наружные сети водоснабжения и водоотведения. Внутридомовые коммуникации и оборудование - зона ответственности управляющих компаний.

Первоначально заявка об утечке в подвале на Кирова, 30, поступила в аварийно-диспетчерскую службу Горводоканала ночью 18 сентября. На место была направлена дежурная бригада, которая выполнила отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ управляющей компанией.

«Представители УК выполнять ремонт в ночь отказались, ссылаясь на то, что течет внешняя труба Горводоканала. 19 сентября по данному адресу была направлена бригада, которая включила воду на утечку с целью определения точного места повреждения. В ходе совместных действий было повторно установлено повреждение трубопровода в подвале и выход воды из-под стены загса. О необходимости ремонта своих коммуникаций управляющая компания была еще раз уведомлена», - рассказали в Горводоканале.

23 сентября по просьбе управляющей компании с помощью акустического оборудования специалисты Горводоканала еще раз установили точное место повреждения трубопровода в подвальном помещении.

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Источник — фото pxhere.com
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