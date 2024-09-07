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Из жизни

Одного не успел спасти: мальчик пришел на помощь тонущим котятам

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В субботу, 7 сентября, в пензенском микрорайоне Маяк школьник вытащил из бурлящей воды тонущего котенка. Мальчик снял на видеокамеру животное и место, где оно едва не погибло, и выложил кадры в Сеть.

По словам юного пензенца, он шел по улице Бумажников к мосту, чтобы выйти на улицу Зарубина. Под мостом в воде он заметил 2 котят, которых кто-то выбросил в Старую Суру. Их прибило к берегу, забранному в бетон.

Ребенок спустился под мост и по дну неглубокой реки дошел до животных. Но одно из них подхватил и унес бурный поток.

«[Одного] котенка я спас, а одного не успел спасти», - сокрушается мальчик.

Спаситель отнес малыша к фабрике «Маяк» и оставил на газоне.

Большинство комментаторов восхитились поступком. «Молодец мальчик, вот таких детей нужно побольше», - пишут они.

Одна из участниц обсуждения раскритиковала школьника за то, что он оставил котенка, а не забрал его себе. Такая позиция вызвала возмущение.

«Это на бессознательном уровне: видишь, что кто-то в беде, и помогаешь. А что делать дальше - не задумываешься», «Критикуешь - иди и делай дальше тогда, спасай, согревай и дай ему дом», - возразили другие подписчики.

Как оказалось, судьба животного устроилась лучшим образом.

«Мы забрали этого котенка», - сообщила одна из подписчиц. По ее словам, малыша помыли и покормили, он «привыкает понемногу». На свежих фото, выложенных девушкой, он выглядит чистым и умиротворенным.

Одного не успел спасти: мальчик пришел на помощь тонущим котятам

«Пусть котеночек приносит вам удачу, он везунчик по жизни», «Подобранные, мне кажется, всегда ласковые. Они как будто очень благодарны за все, что имеют», - отреагировали читатели.

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Источник — видео «Пенза новости»
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