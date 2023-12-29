В Пензе пристав незаконно продал машину должника

29.12.2023 | 13:09

Житель Пензы едва не потерял автомобиль из-за незаконных действий судебного пристава.

Мужчине принадлежала «Лада», которая находилась в залоге у банка. В пользу последнего, а также других кредиторов были возбуждены исполнительные производства о взыскании с пензенца денег. Так что на его машину 23 ноября 2021 года наложили арест.

После этого должник исполнил все свои обязательства перед банком, и суд прекратил производство по данному делу.

Пристав 30 мая 2022 года передал «Ладу» мужчине на ответственное хранение, поскольку оставались неисполненными ряд других исполнительных производств. Но уже 14 июня тот же пристав в отсутствие собственника автомобиля снова изъял его - без объяснения причин и представления каких-либо документов.

Когда владелец 16 июня попытался узнать, в чем дело, оказалось, что автомобиль был передан в торгующую организацию и продан неизвестному лицу. Как заявил пристав, «Ладу» реализовали за 459 000 рублей по одному из производств.

Такая заниженная цена и в целом продажа возмутили пензенца, и он обратился в суд. Тот встал на его сторону. Оказалось, что мужчина вопреки закону ни по одному из производств не был извещен, ему не направлялись постановления об их возбуждении, наложении ареста, привлечении специалиста по оценке, отчет об оценке, принятии результатов оценки, передаче имущества на реализацию и др.

Назначенная экспертиза определила, что рыночная стоимость «Лады» составляет 784 100 рублей, а по состоянию на дату проведения экспертизы - 879 300 рублей.

Суд посчитал, что права и законные интересы истца ущемлены. Сделку по продаже машины признали недействительной, новому владельцу придется вернуть «Ладу» хозяину, сообщили в Железнодорожном районном суде г. Пензы.