Сетевое издание|18+|Пятница|29 дек 2023|16:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-5oC
Погода | Сегодня | Снег |
+1oC
+2oC
Завтра | Снег |
 

Из жизни

В Пензе пристав незаконно продал машину должника

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Пензы едва не потерял автомобиль из-за незаконных действий судебного пристава.

Мужчине принадлежала «Лада», которая находилась в залоге у банка. В пользу последнего, а также других кредиторов были возбуждены исполнительные производства о взыскании с пензенца денег. Так что на его машину 23 ноября 2021 года наложили арест.

После этого должник исполнил все свои обязательства перед банком, и суд прекратил производство по данному делу.

Пристав 30 мая 2022 года передал «Ладу» мужчине на ответственное хранение, поскольку оставались неисполненными ряд других исполнительных производств. Но уже 14 июня тот же пристав в отсутствие собственника автомобиля снова изъял его - без объяснения причин и представления каких-либо документов.

Когда владелец 16 июня попытался узнать, в чем дело, оказалось, что автомобиль был передан в торгующую организацию и продан неизвестному лицу. Как заявил пристав, «Ладу» реализовали за 459 000 рублей по одному из производств.

Такая заниженная цена и в целом продажа возмутили пензенца, и он обратился в суд. Тот встал на его сторону. Оказалось, что мужчина вопреки закону ни по одному из производств не был извещен, ему не направлялись постановления об их возбуждении, наложении ареста, привлечении специалиста по оценке, отчет об оценке, принятии результатов оценки, передаче имущества на реализацию и др.

Назначенная экспертиза определила, что рыночная стоимость «Лады» составляет 784 100 рублей, а по состоянию на дату проведения экспертизы - 879 300 рублей.

Суд посчитал, что права и законные интересы истца ущемлены. Сделку по продаже машины признали недействительной, новому владельцу придется вернуть «Ладу» хозяину, сообщили в Железнодорожном районном суде г. Пензы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте