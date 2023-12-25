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Из жизни

Пристав устроил для должника из с. Лопатино «сюрприз» в аэропорту

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Житель села Лопатино остался без заграничного отпуска. Мужчину развернули в аэропорту из-за долгов по кредитам.

Мужчина планировал отдохнуть на средиземноморском курорте, но при прохождении контроля выяснил, что ему ограничен выезд за пределы РФ. Это произошло из-за неоплаченной задолженности в размере более 1 миллиона рублей.

«Судебный пристав-исполнитель неоднократно напоминал должнику о его обязательствах, но гражданин был уверен, что если он не будет платить и улетит отдыхать за тысячу километров, то ничего не случится. Однако пристав применил в отношении мужчины ряд мер принудительного взыскания, в том числе и ограничение на выезд за пределы России. Этого должник не ожидал», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП.

Поездка на море сорвалась. Вместо нее мужчине пришлось вернуться в Лопатино и выплатить долг, чтобы в будущем иметь возможность выехать из страны.

«Ограничение в таких случаях снимается через 2-3 дня», - уточнили в управлении.

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