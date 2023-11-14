15 ноября температура в Пензенской области не опустится ниже ноля

14.11.2023 | 22:12

В среду, 15 ноября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшой дождь. Такой прогноз сделали специалисты регионального гидрометцентра.

Ночью уличные термометры покажут 0...+2 градуса, днем воздух прогреется до +3...+5. Будет дуть юго-восточный ветер, порывы которого местами достигнут 8-13 метров в секунду.

Опасные погодные условия не прогнозируются.

Ранее сообщалось, что в период с 14 по 17 ноября жителей Пензенского региона ждет похолодание. Дело в том, что в область поступит арктический воздух.

«Повсеместно ожидаются осадки смешанного характера в сопровождении порывистого ветра и гололедных явлений», - предупредили специалисты Приволжского УГМС.