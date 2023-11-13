14 ноября жителей Пензенской области ждет дождь со снегом

13.11.2023 | 22:00

Во вторник, 14 ноября, в Пензенской области прогнозируется дождь со снегом. Об этом предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут 0...+5 градусов, днем температура поднимется до +2...+7, к вечеру опустится до -3...+2.

Юго-западный ветер сменится на юго-восточный с порывами до 8-13 метров в секунду.

«На текущей рабочей неделе с 14 по 17 ноября жителей Пензенского региона ждет похолодание. Причина тому - арктический воздух, который начнет поступать в край после прохождения атмосферного фронта обширного циклонического вихря.

Повсеместно ожидаются осадки смешанного характера в сопровождении порывистого ветра и гололедных явлений», - предупредили специалисты.