Коммунальщики обосновали необходимость сбора и вывоза листвы

Пензенские коммунальщики объяснили горожанам, зачем собирают и вывозят опавшую листву. Этим сейчас занимаются сотрудники МБУ «Пензавтодор», которые наводят порядок в парках, скверах и на центральных улицах.
«А зачем? - поинтересовалась пользовательница Елена С. в группе управления ЖКХ во «ВКонтакте». - Листва - это одеяло для почвы. В дальнейшем - перегной. Питание для почвенных микроорганизмов».
Представитель управления пояснил ей, что уборка листьев проводится «с целью лишить разнообразных вредителей-насекомых удобных мест для зимовки, а также для сохранения газонов и цветников, которым перепревшие листья могут нанести урон».
Собранное вывозится на полигон твердых коммунальных отходов на улице Осенней, рядом с Чемодановкой.
«А полезные микроорганизмы пусть тоже гибнут. Жучки и червячки - часть цепи питания. С их гибелью дальше нарушается баланс природы! С исчезновением насекомых-опылителей не будет цветов! Но клумбы важнее!» - выразила несогласие Елена.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀