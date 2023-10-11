Коммунальщики обосновали необходимость сбора и вывоза листвы

11.10.2023 | 13:47

Пензенские коммунальщики объяснили горожанам, зачем собирают и вывозят опавшую листву. Этим сейчас занимаются сотрудники МБУ «Пензавтодор», которые наводят порядок в парках, скверах и на центральных улицах.

«А зачем? - поинтересовалась пользовательница Елена С. в группе управления ЖКХ во «ВКонтакте». - Листва - это одеяло для почвы. В дальнейшем - перегной. Питание для почвенных микроорганизмов».

Представитель управления пояснил ей, что уборка листьев проводится «с целью лишить разнообразных вредителей-насекомых удобных мест для зимовки, а также для сохранения газонов и цветников, которым перепревшие листья могут нанести урон».

Собранное вывозится на полигон твердых коммунальных отходов на улице Осенней, рядом с Чемодановкой.

«А полезные микроорганизмы пусть тоже гибнут. Жучки и червячки - часть цепи питания. С их гибелью дальше нарушается баланс природы! С исчезновением насекомых-опылителей не будет цветов! Но клумбы важнее!» - выразила несогласие Елена.