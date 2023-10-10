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Из жизни

Пензенцам с ул. Ключевой не вернули воду после отключения 6 октября

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Администрация Пензы отреагировала на жалобы жителей дома на Ключевой, 99. Люди провели без водоснабжения 4 дня.

«После планового отключения водоснабжения 6.10.2023 в 8:00 в жилом многоквартирном доме по адресу: г. Пенза, ул. Ключевая, д. 99, водоснабжение не появляется уже 4 суток. Горводоканал якобы разбирается в причинах, администрация бездействует. Подвоз тех. воды организовали только 7.10 в 21:00», - поделилась местная жительница. Ее жалоба была опубликована в телеграм-канале PenzaInform в понедельник, 9 октября.

«После отключения водоснабжение так и не восстановлено. Горводоканал сначала отправлял в «Т Плюс» и УК, теперь они ищут проблему якобы, но не могут найти. На прием к руководителю не пускают сотрудники, представители администрации города повлиять не могут, так как это АО. Устранять и решать проблему никто не желает. Все выходные никаких работ не производилось, только 9.10 в обед появились рабочие, которые официально на видео говорят, что причину до сих пор понять не могут. Так скажите, куда нам обращаться, где взять воды, у нас дети! Властям нет никакого дела, что 300 с лишним семей находятся четвертые сутки без воды! Обращения написаны и губернатору, и в министерство ЖКХ, и в управление ЖКХ, в приемной губернатора также приняли заявки, но воз и ныне там», - добавила другая пензячка из дома № 99 на Ключевой.

Во вторник, 10 октября, городская администрация сообщила, что работы по восстановлению водоснабжения идут.

«Жители указанного дома обратились в управление ЖКХ с жалобой на отсутствие холодного водоснабжения. Управлением совместно с ООО «Горводоканал» выявлены причины, по которым ресурс не поступает в МКД. Ход проведения аварийно-ремонтных работ проконтролировал заместитель начальника УЖКХ Пензы Александр Савенков», - рассказали в мэрии.

Вернуть людям воду планируют в течение дня.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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