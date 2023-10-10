11 октября в Пензенской области ждут потенциально опасной погоды

10.10.2023 | 22:00

В среду, 11 октября, в Пензенской области из-за сильного западного ветра прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Его порывы местами будут достигать 15-18 метров в секунду.

Об этом жителей региона предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью за окном будет 0...-2 градуса, днем +3...+5. Прогнозируется облачная с прояснениями погода без существенных осадков.

Ранее сообщалось, что в первой половине рабочей недели из-за ненастных циклонов с Атлантики на территории Пензенской области сохранится холодная погода с осадками.

В последующем с порывистым юго-западным ветром с запада начнет поступать более теплый и по-прежнему влажный воздух, так что вероятны осадки. Температурный режим повысится до положительных значений как днем, так и ночью.

Говоря о погоде, метеорологи, как правило, выделяют четыре цвета: зеленый - если на улице безопасно; желтый - если за окном потенциально опасно; оранжевый - опасно; красный - критический уровень, когда стихия может нанести вред здоровью людей и их имуществу.