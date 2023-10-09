Синоптики рассказали, чего ждать пензенцам от циклонов с Атлантики

09.10.2023 | 22:00

Во вторник, 10 октября, жителей Пензенской области ждет по-осеннему промозглая погода. Прогноз сделали специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью уличные термометры покажут -2...+3 °C, днем +2...+7 °C. На протяжении суток будет дуть западный ветер, порывы которого достигнут 9-14 м/с.

Ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

«В первой половине рабочей недели на территории Пензенской области сохранится холодная с осадками погода. Причина тому - ненастные циклоны с Атлантики.

В последующем с порывистым юго-западным ветром с запада начнет поступать более теплый и по-прежнему влажный воздух. Поэтому в отдельных районах ожидаются осадки. Температурный режим повысится до положительных значений как днем, так и ночью», - пояснили синоптики Приволжского УГМС.