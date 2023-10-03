Прогноз: по 4 октября судили о погоде на 4 недели вперед

03.10.2023 | 22:00

В среду, 4 октября, в Пензенской области ожидается перепад температуры в пределах 15 градусов.

По данным регионального гидрометцентра, ночью уличные термометры покажут +3...+5 градусов, днем +18...+20. На протяжении суток будет дуть умеренный ветер с юго-запада.

Из-за погодных условий (высоких температур и отсутствия осадков) в области сохраняется высокая пожарная опасность на территории лесов - V класс.

Другие неблагоприятные или опасные явления пензенскими синоптиками не прогнозируются.

В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат, день плодородия и земледелия. Предки отмечали, какая стоит погода: считалось, что она не будет меняться четыре недели.