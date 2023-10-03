Прогноз: по 4 октября судили о погоде на 4 недели вперед

В среду, 4 октября, в Пензенской области ожидается перепад температуры в пределах 15 градусов.
По данным регионального гидрометцентра, ночью уличные термометры покажут +3...+5 градусов, днем +18...+20. На протяжении суток будет дуть умеренный ветер с юго-запада.
Из-за погодных условий (высоких температур и отсутствия осадков) в области сохраняется высокая пожарная опасность на территории лесов - V класс.
Другие неблагоприятные или опасные явления пензенскими синоптиками не прогнозируются.
В народном календаре 4 октября - Кондрат да Ипат, день плодородия и земледелия. Предки отмечали, какая стоит погода: считалось, что она не будет меняться четыре недели.
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