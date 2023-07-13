Пензенцы предложили свои способы борьбы с мусором на площади Ленина

13.07.2023 | 14:38

Пензенцев, гуляющих на площади Ленина, убеждают выбрасывать упаковки из-под фастфуда в урны, так как вечером и утром территория представляет собой печальное зрелище.

Скамейки и плитку устилает мусор. Его работники МБУ «Пензавтодор» убирают, но не всегда успевают.

«Бригады убирают бесчисленные упаковки из-под фастфуда несколько раз в сутки. Однако до начала работ захламленное место увидят горожане, которые возвращаются домой с вечерней смены или отправляются на утреннюю», - рассказали в пресс-службе мэрии Пензы.

Администрация города опубликовала в четверг, 13 июля, в соцсети «ВКонтакте» снимок, сделанный на площади до того, как туда пришли уборщики. «Дорогие горожане! Убедительно просим вас соблюдать чистоту. Пусть Пенза всегда будет красивой!» - гласит комментарий к фото.

Горожане возразили: возможно, дело не в безответственности людей, а в том, что урны маленького объема быстро переполняются.

«А как вы думаете, кто-то проводил анализ: как минимум 8 урн способны в этом месте «обслужить» количество людей, проходящих мимо них? Или количество урн соответствует количеству лавочек? Которые в свою очередь тоже, возможно, были установлены с неизвестным алгоритмом», - написал под постом пензенец.

Другой комментатор предложил почаще патрулировать площадь. «Сразу мусора меньше станет», - уверен он.