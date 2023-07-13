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Из жизни

На улице Воронова из-под колес машины хлынула вода с пеной

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В Пензе в ночь на четверг, 13 июля, на улице Воронова, автомобиль Toyota начал уходить под асфальт. Из провала хлынула вода с пеной.

О ЧП сообщили в соцсетях. Оно случилось на стоянке возле дома № 2. Владелец иномарки, на которой можно заметить саратовский госномер, в это время, вероятно, отдыхал. Его начали разыскивать очевидцы.

«Стоит серебристая машина, и под ней проваливается асфальт, там пена с водой, так как люк рядом, машина уже на днище висит, может, пост увидит хозяин», - написал пензенец в соцсети «ВКонтакте».

Вырвавшаяся наружу из-под асфальта жидкость вызвала недоумение у горожан.

«Что это?», «Пенная вечеринка», «Главное не монтажная», - прокомментировали они снимок, сделанный на месте ЧП.

Провалы, появляющиеся под колесами транспорта, не редкость в Пензе. Чаще всего это случается на проезжей части, реже на парковках.

Так, утром 24 мая на пересечении улиц Гражданской и Космодемьянской под асфальт внезапно ушло правое переднее колесо легкового автомобиля, а 2-го числа того же месяца ЧП случилось с КамАЗом, который привлекли для ремонта трубопровода на улице Аустрина.

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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