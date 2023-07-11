Врачи избавили пензячку от кисты, которая оказалась больше печени

11.07.2023 | 13:52

В Пензенской областной больнице команда хирургов смогла избавить пациентку от кисты печени, которая была больше самого органа.

Чаще всего кисты печени удаляют во время лапароскопии - делаются небольшие разрезы, через которые в брюшную полость вводятся инструменты и видеокамера. Но в данном случае этот метод применить было невозможно из-за размеров кисты.

Консилиум врачей решил провести склерозирование под УЗ–контролем.

«Процедура состоит в прокалывании стенки кисты тонкой иглой и эвакуации ее жидкого содержимого. После этого в полость на 2 минуты вводится склерозирующий препарат. Процедура склерозирования кисты печени была выполнена трижды с интервалом в несколько недель. При очередном контрольном ультразвуковом исследовании кистозная полость в печени не визуализировалась, и болевой синдром купирован», - рассказал хирург Александр Фенеров.

Таким образом, пациентку избавили от кисты и болей, не используя общий наркоз и обеспечив ей минимальный период восстановления после операции.