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Из жизни

Зареченцев возмутил поступок отца, рискнувшего безопасностью ребенка

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В Заречном ребенок едва не угодил под колеса машины на пешеходном переходе. Мальчик передвигался на самокате и выскочил на дорогу, забыв убедиться в отсутствии автомобилей.

Опасную ситуацию на проезжей части запечатлел видеорегистратор водителя. Кадры опубликовали в зареченском Telegram-канале в среду, 5 июля.

Инцидент произошел в 17:42. Пешеходный переход нерегулируемый и ведет в зеленую зону. Едва не попавший под автомобиль мальчик был не один. Рядом ехал на велосипеде, по всей видимости, его отец, который тоже не удостоверился, что дорога безопасна.

ДТП удалось избежать благодаря реакции владельца регистратора, он вовремя нажал на тормоз и пропустил взрослого и ребенка.

В комментариях к посту пользователи осудили отца малыша, который забыл о правилах и не разъяснил их мальчику: передвигаться по зебре только пешком, внимательно смотреть по сторонам.

«Ну на самом деле пешеходы сходят с ума то ли от жары, то ли надеются на авось. Сегодня около ТЮЗа вылетела девочка так же на самокате, не смотря НИКУДА! Вопрос: чему учат родители и учат ли вообще? И виноват будет в итоге водитель! Благо мы ехали не быстро (даже 40 км/ч не было), успели среагировать. А если нет? А велосипедисты отдельная тема, что дети, что взрослые», - высказалась в комментариях зареченка.

Аналогичное происшествие случилось 4 июля на проспекте Строителей в Пензе. Там мальчик на самокате пересек проезжую часть, стартуя с газона у «Ленты», в неположенном месте. Он промчался перед машинами. Спасла его также реакция водителя.

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Источник — видео t.me/zar_info58
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