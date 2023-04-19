В Пензе водитель промчался в метре от приближающегося поезда

19.04.2023 | 11:06

Пензенцы в соцсетях обсуждают отчаянный поступок водителя «Лады-Гранты»: на видео попал момент, как тот промчался по железнодорожному пути перед поездом.

Инцидент произошел на дороге между улицами Бийской и Рябова. Мужчина ехал в сторону перекрестка Рябова и Пушанина.

Владелец регистратора, выложивший видео в Сеть, прокомментировал: «Водитель на белой гранте проскочил в метре от приближающегося поезда».

Преувеличения здесь нет. Избежать ДТП удалось только благодаря тому, что состав двигался очень медленно.

Большинство комментаторов осудили опасный маневр водителя, но один из горожан отметил: «Насколько я понял, автор (владелец регистратора. - Прим. ред.) пошел на опережение, а потом резко затормозил, т. е. закрыл собой обзор и подставил гранту. И чего я не понял - где помощник машиниста, предполагаю, т. к. переезд нерегулируемый, помощник должен был выйти на дорогу и дать понять участникам дорожного движения, что едет поезд».

Его точку зрения поддержали: «В современном городе через оживленную дорогу переезд без шлагбаума опасно использовать. Хотя бы регулировщиков выставили бы погонщики тепловоза».