Внутридворовая дорога на Суворова 18 лет не знает ремонта

08.04.2023 | 16:00

За 18 лет почти ничего не сохранилось от уложенного покрытия. Причина одна - множество машин, проезжающих мимо дома на Суворова, 142. Своих автомобилистов меньше двух десятков, а вот использующих двор как транзитный путь - сотни.

«Грузовые едут. В 21-м году трубы меняли, песок возили - и все через нас», - пояснила Нина Михайловна.

Посуху еще можно пройти, так как ямы на виду. В дожди лучше искать иной вариант.

«Мы ломаем здесь ноги. Дочка на работу ходит - обязательно в лужу попадет. И падала тоже, когда скользко, вообще здесь ходу нет. Машины едут, да такие огромные, даже ночью, откуда? Поэтому так все и разбито», - рассказала Галина Григорьевна.

За свой счет ремонтировать дорогу, которой пользуются все подряд, жильцам пятиэтажки досадно.

«Мне кажется, мы не сможем сами это сделать. Сказали: 5 тысяч с квартиры, тогда будет асфальт. Но у нас старые люди живут, всем за 80. Отдать 5 тысяч, если пенсия 16, я смогу, а дальше? Хочется сэкономить для себя», - прокомментировала Ирина Александровна.

В 2005-м заасфальтировать дорогу перед домом помог депутат городской думы. Сейчас избран другой, и только на его содействие рассчитывают люди.

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