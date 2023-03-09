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Из жизни

На проспекте Строителей люди вышли на стихийное собрание из-за воды

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Жители дома № 25 на проспекте Строителей вышли на стихийное собрание. Люди устали ждать коммунального чуда. Горячая вода в многоэтажке то появляется, то исчезает.

Перебои с подачей ресурса начались несколько месяцев назад, после того как в районе отремонтировали центральный тепловой пункт. Основной поток жалоб, поступающий от разгневанных обитателей дома, обрушился на председателя ТСЖ.

«Конечно, они ко мне обращаются, а я звоню куда только можно. У нас последние подъезды практически сидят без воды. Какая коммунальная услуга? Они же оплачивают за горячую воду в 100%-м объеме, открывают, ждут горячую воду, а из крана течет холодная», - рассказала Любовь Александровна.

Показания приборов учета в подвале дома, на входе и на обратке одинаковые, значит, нормальная циркуляция ГВС в многоквартирном доме невозможна. Измученные безразличным отношением коммунальщиков жители написали жалобу главе региона. Ждут ответа.

«Пока ничего нет. Я говорю: в крайнем случае будем обращаться к Путину. Бардак полный в Пензе творится», - пожаловалась пенсионерка.

«Нагреваешь тазики - и бегом! Это безобразие», - возмутилась пензячка.

Жалобу жителей дома № 25 на проспекте Строителей журналисты «Службы 11» переадресовали в ресурсоснабжающую организацию. Там пообещали разобраться в сложившейся ситуации, в частности, проверить работу оборудования центрального теплового пункта.

Тем временем обитатели многоквартирного дома готовят обращение в областную прокуратуру, чтобы главный надзорный орган инициировал проверку по факту отсутствия ГВС в жилом доме.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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