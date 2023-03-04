Из сквера в центре Пензы исчезли памятные знаки

04.03.2023 | 17:00

У кого-то сильно чесались руки или, скорее всего, ноги, считают жители областного центра, проходящие возле сквера имени Л. Б. Ермина. Мало кто знает, но так называется площадь на перекрестке улиц Пушкина и Володарского рядом с «Пензгражданпроектом».

Памятные таблички в честь видного государственного и общественного деятеля, первого секретаря пензенского обкома КПСС, который много лет руководил регионом, исчезли. Постаменты разбиты.

«Это очень нехорошо! Центр города, до администрации - сто метров. Были памятники, а сейчас, я вижу, дыра! Это беспредел, надо за это наказывать. Зачем памятники рушить?» - отреагировал горожанин.

«Вандалами» оказались сотрудники управления культуры города, которые демонтировали старые памятные знаки. Ведомство готовит территорию к празднованию 100-летия со дня рождения Льва Борисовича Ермина в марте.

В сквере будет установлена архитектурно-строительная композиция: на гранитном постаменте расположится круглая бронзовая скульптура, а рядом появятся два гранитных пилона с указанием основных дат жизни политика.