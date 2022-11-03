На Толстого, 36, слишком творчески подошли к расстановке скамеек

03.11.2022 | 19:15

Взлет инженерной мысли порой похож больше на погружение разума в пучину, что продемонстрировали представители управляющей компании «Экодом». Чудо-специалисты странным образом установили скамейки у подъездов многоэтажки на Толстого, 36.

«Очень удачная конструкция, сидишь - и мысли прямо такие интересные в голове!» - отметила Ирина Николаевна.

«Может, это шест? Я, правда, не особенно разбираюсь. Ну мы на него не залезем, уже не в том возрасте», - предположила Татьяна Александровна

Любительницы посидеть у подъезда не понимают, как здравомыслящему человеку могла прийти в голову идея так разместить зону комфорта. Раньше пенсионерки собрались большой компанией, места хватало всем. Но время не пощадило старые деревянные конструкции, они сгнили.

«Лавка была большая, длинная. Года три или четыре добивались, просили, чтобы поставили новые. Привезли вот такие», - рассказала Лариса Евгеньевна.

Кроме столба, есть еще один недостаток: скамейки находятся не под козырьком подъезда, а рядом с ним. Посидеть во время дождя и подышать свежим воздухом не получится. Капать будет не только с неба, но и с бетонной плиты – прямо на головы жителей.