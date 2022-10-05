Из жизни

На Медицинской улице не могут найти причину образования пруда во дворе

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Птица из автомобильной покрышки сидит на берегу озера, появившегося во дворе дома № 5 на Медицинской улице. Вот только картина местным жителям видится не такой живописной, как в песне.

Происходящее люди связывают с коммунальной аварией, устранять которую ответственные лица не спешат. Стоя у подъезда, можно видеть, как территория возле многоэтажки медленно уходит под воду.

«Месяц назад была маленькая лужа, потом - все больше и больше. Куда только люди ни звонят - никто не приезжает и ничего не делает. Ходили вдоль сушилки, теперь приходится обходить», - пожаловался горожанин.

Ресурсоснабжающие организации пытаются переложить ответственность за потоп во дворе друг на друга. Тепловики заявляют, что их трубы - в целостности и сохранности, коммуникации идут поверху, а озеро наполняется из подземных источников. В свою очередь, балансодержатель тоже открещивается от утечки. Остается винить только природу.

«С дождем она все больше. Вода уже намного прибыла у нас», - сообщила местная жительница Юлия.

Но все прекрасно понимают, что небесная канцелярия ни при чем. Чтобы образовалось озеро таких размеров, должна выпасть как минимум трехмесячная норма осадков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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