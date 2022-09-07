Вода вымыла цемент между плитами дома на улице Кирова

07.09.2022 | 19:36

Вода пробивает стены в подвале дома на Кирова, 67, со стороны 4-го подъезда. В выходные кто-то из жильцов пошел в кладовку за картошкой и, услышав звук льющейся жидкости, поднял тревогу. Активисты начали поиски - и поразились. Жидкость отыскала микроскопические щели, вымыла цемент между плитами и потекла под здание.

«У нас сейчас затопит все счетчики, которые стоят больших денег. Я уже молчу про подвалы - там все затапливает, у кого что хранится», - пожаловался житель дома Сергей Владимирович.

Здание стоит в самом центре города - окна выходят на правительство области - и пребывает не в лучшем состоянии. Жильцы еле добились капитального ремонта, теперь меняют коммуникации. Но происходящее в подвале к капремонту отношения не имеет. Где-то с внешней стороны под тротуарной плиткой или газоном случилась авария на сетях.

Месяц назад на засыпанном песком участке хлестали стоки из канализации. Сейчас жидкость не пахнет, но вредит сильно.

«Мало того, идет сквозь бетонные блоки, подмывается фундамент снаружи, подмываются асфальт, дорога, которую только что положили. Чем это чревато, какими провалами, я не знаю», - сообщил Сергей Владимирович.

В ресурсную компанию люди звонили не раз. Журналистам «Службы 11» в организации пояснили: рабочие приедут, как только освободятся.

Вероятно, после всего увиденного и услышанного обитателям Московской, 75, будет интересно посмотреть, как решается серьезная проблема в доме напротив - на Кирова, 67.